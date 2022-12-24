「小Edan」被攻擊呂爵安笑指很堅強　未知姜濤能否現身各大頒獎禮

《Yahoo搜尋人氣大獎2022》昨晚（23/12）於九展舉行，MIRROR奪得多個獎項包括「本地音樂組合」、「十大人氣歌曲」及「人氣票選組合」，而姜濤、Ian、Edan、Anson Lo，Jer亦分別奪得個人獎。11子接受訪問時直言開心又驚訝，Lokman說：「今次係史上拎得最多獎嘅一次，人人有份，永不落空，多謝Yahoo。」而Edan就以新髮色現身，在場記者笑指他與緋聞女友袁澧林的髮色相近，Edan想了一會再恍然大悟說：「犀利喎，而家乜都帶到過去。」他透露染金髮是為了拍攝新歌MV，新歌亦將在12月31日面世。



MIRROR奪得多個獎項包括「本地音樂組合」、「十大人氣歌曲」及「人氣票選組合」。（葉志明攝）

Edan以一頭金髮示人，他透露是為了拍攝新歌MV。（葉志明攝）

Edan的新髮色現身被笑指與緋聞女友袁澧林的髮色相近。（鄺鈺瑩攝）

最近有報道指Ian將會成首名MIRROR成員打入《叱咤》男歌手及唱作人三甲，問到有沒有信心奪獎，他謙虛表示：「都係預測，而家講都言之尚早。獎項係bonus，更加開心係做咗啲音樂出嚟，大家係有肯定嘅、鍾意聽嘅，我就已經好開心。」正在拍攝新劇《冰上火花》的他透露目前正製作數首新歌：「拍劇比較長時間要幾個月，schedule好密驚影響出歌，所以做定先，今日啱啱錄完音。」

最近有報道指Ian將會成首名MIRROR成員打入《叱咤》男歌手及唱作人三甲，問到有沒有信心奪獎，他謙虛表示只是預測。（葉志明攝）

姜濤日前在IG限時動態連環上載從未曝光的工作花絮，其中一段影片是正在唱歌的Edan受到姜濤和Jer的攻擊，「小Edan」更無辜受害。Edan笑言：「其實都係大家玩，男仔之間就會打打鬧鬧，當然呢啲危險動作唔好亂咁模仿。（小Edan冇事呀嘛？）好堅強，很堅強，很堅強，很堅強。佢其實好細力，所以玩下㗎啫。」Edan隨即問身邊的Jer：「但點解你要摑我呢？我唔係好明」，Jer扮傻回應：「吓？我嚟㗎咩？我都唔記得咗。」Edan續說：「都係Friend先會夠膽咁玩。」

學Edan話齋：「都係Friend先會夠膽咁玩。」（葉志明攝）

問到姜濤的康復情況，MIRROR會否有機會齊人現身各大的頒獎禮？AK表示暫未知道，姜濤亦要聽取醫生的建議：「佢每一日都好想出街，但佢暫時要乖乖哋聽醫生意見，能唔能夠趕喺嚟緊嘅頒獎禮出現到就真係未知之數，我哋都唔知道。」

點擊睇MIRROR得獎及表演靚相：