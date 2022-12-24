張艾嘉大讚ERROR有禮貌　肥仔開日式餐廳再做老闆榮升「梁業務」

《Yahoo搜尋人氣大獎2022》昨晚（23/12）於九展舉行，ERROR奪得「本地音樂組合獎」，而193亦奪得「人氣急星獎」。張艾嘉於活動上受訪時透露ERROR有主動打招呼，大讚他們又乖又有禮貌。四子聽到稱讚時深表認同：「我哋真係好乖㗎」，193笑指：「外界以為我哋衣冠禽獸，其實我哋背後係好乖」，阿Dee續說：「我哋最多都係企鵝，唔係衣冠禽獸。」若然有機會與張艾嘉合作，他們坦言：「咩都做呀，真人版四隻企鵝。」



張艾嘉大讚ERROR又乖又有禮貌。（葉志明攝）

肥仔既是跳舞學校的老闆，最近又與MIRROR的Jer和Jeremy合資開日式餐廳，業務非常繁多。他表示是正常情況：「作為一個多方位發展嘅藝人，有好多業務都好正常。」193搞笑指：「梁業務，梁業事務所。」肥仔坦承要兼顧業務，再加上剛剛開完演唱會的確會不夠時間休息。

而阿Dee日前亦因身體不適缺席新劇《心靈師》的宣傳活動，他透露現時已沒有大礙：「我諗住自己會『領嘢』，又周身痠痛，又頭痛，結果連續check咗三、四日都冇嘢，我真係瞓多咗少少，成個人就返晒嚟。」肥仔卻指「希望阿Dee快啲中」，193解釋：「頒獎禮都唔想坐太耐，中咗之後就唔使去，因為我哋實冇獎。」肥仔續說：「一月頭仲要飛，（193：而家中咗佢，一月頭飛到，你今晚好中，唔中就大鑊。）」