古天樂怕中招做足防疫措施　張艾嘉讚ERROR有禮貌：佢哋嚟打招呼

《Yahoo搜尋人氣大獎2022》昨晚（23/12）於九展舉行，分別奪得「亞洲人氣演員」及「年度風雲人物」的張艾嘉和古天樂亦有現身頒獎禮。古天樂受訪時表示很開心可以得獎：「證明今年嘅努力冇白費」。2022年即將完結，談到來年願望，古仔希望大家都身體健康：「疫情可以快啲過去，就算疫情唔過，所有措施都可以鬆綁，大家都可以鬆一鬆，呢幾年大家都覺得比較攰，係時候要去玩下。」他續說旅行之餘亦要注意疫情發展：「身邊有朋友不停咁中，中完又中。（你自己驚唔驚？）驚，你睇下我都戴晒口罩，都係洗多啲手同戴口罩，小心啲，人多嘅地方唔好去。」



2022年即將完結，談到來年願望，古仔希望大家都身體健康。（鄺鈺瑩攝）

由古天樂監製兼主演的電影《明日戰記》票房相當理想，他透露農曆新年期間或許會搞春茗，與台前幕後食飯慶祝，問到會否準備現金獎獎勵同事，他直言：「唔好咩都講錢，但呢個一定會。幾年冇一齊食過飯，個意義會比抽獎緊要。」

張艾嘉奪得「亞洲人氣演員」。（鄺鈺瑩攝）

而奪得「亞洲人氣演員」的張艾嘉坦言很開心，她透露平日經常在網上搜尋食譜，自己亦會跟着下廚。久未在港出席頒獎禮的她表示現場觀眾非常熱情，亦大讚ERROR又乖又有禮貌：「佢哋過嚟打招呼之後笑，我問佢哋笑咩，佢哋話好少見到佢哋四個咁乖、咁斯文，或者可能真係見到長輩。」