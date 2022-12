袁嘉敏首開腔剖白與鐘培生父子關係：我好怕人哋成日都講錢

Google香港2022年度搜尋榜在本月初公佈了結果,袁嘉敏 (Candy) 亦榜上有名,她在當中的「年度熱搜娛樂名人」排第五位。Candy獲得這個排名,完全是因為她於今年4月1日愚人節當日,突然於IG炮轟鍾培生父子是人渣,表示:「One year with the Cheung, what a nightmare. (在鍾家的一年是一場噩夢)」直指鍾氏父子絕非好人,直斥他們人品很有問題,而且父子會有古怪要求,事件震撼全城。臨近年尾,Candy就趁機拍片回顧她今年的新聞,更首度開腔談及鬧爆鐘培生父子一事,以及剖白與鐘培生的關係。

袁嘉敏拍片大談與鍾培生關係。(youtube截圖)

Candy在片中分了7個標題逐一回應,其中第5個就是「處心積慮3月17日的照片在4月1日發出」,所講的就是在愚人節當日發相鬧爆鐘培生父子。Candy指自己其實忘了當日是愚人節,她說:「我做咗10幾年公眾人物,都無話公開咁樣講人哋唔啱或者講人哋唔好,其實嗰日就真係失咗啲理智啦,因為唔開心喊得幾犀利嘅。咁但係咪鬧人渣?我就無一個咁凝重咁harsh嘅字眼,即係喺我哋人常會話中意思就係衰人多少少。但係始終對佢哋唔好,對我又唔好啦,特別去到我呢個年紀,應該更加成熟去處理,都係我嘅錯啦,最大嘅錯都係我啦。因為其實我應該揀得好啲,即係揀人做朋友要揀得好啲,同埋我真係放低咗戒心,搞到自己幾傷心同嘥咗幾多時間,咁呢個都係我嘅錯嚟嘅。」

鍾培生一家關係好好!(IG/@khdcheung)

Candy解釋當日會截了那張圖是因為她從未見過鐘培生這麼高,她見到覺得幾好笑,於是便截圖了。她又談到與鐘培生的關係說:「嗰陣相處都ok,雖然有啲嘢我係忍緊,但係就未話喊咁樣嘅。但係後尾就太唔開心,都喊得幾犀利咁,就咁樣發生咗件事。其實嗰陣係有人主動嚟搵我,就話鍾意咗我好多年,終於想識我喇。一開始其實都覺得唔啱㗎喇,因為大家嘅諗法同性格都好唔同,就希望慢慢轉化變咗做一個細佬咁樣啦。咁但係唔係即刻可以轉化到,同埋唔係咁容易轉化囉。」

袁嘉敏強調並沒有貪鐘培生錢。(youtube截圖)

Candy表示在這段關係中100%是由對方主動提出,對方主導。她指在香港現今社會上都會認為有錢的男人就是筍盤,但她就會着重彼此的性格和想法是否合適和合拍,因為每一天都要相處,大家的溝通不太好,也真的沒有必要去發展什麼。她說:「其實當時就一直保持住一份理智嘅,但係後尾到4月1號就失咗理智咁樣。」Candy又講到有指鐘培生對她「提供經濟援助過百萬,每次20幾萬」,又有報道指她「宣佈自力更生從頭工作」,對此,Candy表示:「我想講,佢未出世我已經做緊嘢。」強Candy自言她13歲便開始靠自己打工賺錢,強調並沒有貪對方錢。