李佳芯新劇放「炮灰檔」 無緣出席下月頒獎典禮：咪畀我放下假囉

李佳芯（Ali）今日（25日）現身會展為購物節擔任抽獎嘉賓，以一身桃紅色打扮應節的她雖然於聖誕節正日在工作中度過，但Ali表示都過得好開心，而且今晚亦會與朋友一同聖誕聚會：「之前（聖誕）會開劇，但聖誕開工都有開工嘅開心！好老實講，當然有得放假同朋友玩都係另一種開心，但係工作都係另一種開心嚟，我會享受每一種開心。」



李佳芯（Ali）今日（25日）現身會展為購物節擔任抽獎嘉賓。（梁碧玲 攝）

Ali和馬德鐘主演的新劇《有種好男人》將於明晚首播，她自從回復單身之後，經常被外界關心有沒有新的心儀對象，被問及她的理想好男人會否像劇中的馬德鐘一樣，Ali笑言：「其實我冇擇偶條件好耐，我成日覺得即使個checklist全部啱晒都好啦，如果你唔鍾意，或者人哋唔鍾意，咁都冇用，最緊要係咩？係大家都鍾意對方，咁難得搵到個互相鍾意嘅人其實係咩條件都唔鍾意。」

Ali透露2023年的年初會有一個新的「project」，預計會很忙碌，所以短期內應該無法出外旅行。（梁碧玲 攝）

今年Ali主演的劇集被放到年尾播出，雖然她坦言劇集非常適合闔家歡時段，但此舉卻讓不少她的粉絲感到可惜，皆因作為視后的她不但無法憑該劇爭視后，亦無緣出席下月舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》：「係呀，咪畀我放下假囉，放假都有放假嘅開心，其實我都冇放慢手腳嘅，我都一路有自己覺得有意義嘅事一路做緊，我一路都冇停落嚟，所以真係好多謝大家擔心！」

Ali今日聖誕節出席活動，吸引近50名粉絲出席一同度過佳節。（梁碧玲 攝）

Ali笑言上個月已經自己一個人偷偷去了日本旅行。（梁碧玲 攝）