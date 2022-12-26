方健儀斥資1,850萬買新樓開箱28萬呎會所 兩年前買入唔驚跌市

今日﹙26日﹚是Boxing Day拆禮物日，前TVB新聞主播方健儀非常豪氣，拆了一份價值千萬元的「禮物」！她在社交平台發布了一條開箱影片，直擊到大圍站柏傲莊的收樓情況，由新屋單位內部逐一介紹，片尾再到佔地28萬呎會所進行拍攝，泳池、健身室、BBQ場一應俱全，屋苑會所還自設瀑布，環境非常舒適優美。據資料顯示，方健儀跟丈夫，即無綫新聞部幕後工程人員洪楚恆，兩年前斥資1,850萬元購入柏傲莊2A座極高層B室，屬三房單位，單位實用面積754方呎，坐向東北，望沙田城門河方向的景色。

方健儀接受《香港01》訪問，透露今次非首次置業，並不擔心樓市下跌變負資產，她以短訊回覆：「非首次置業，結婚時已上車，現住物業會出租，近年亦有喺英國置業作收租，所以並非首次置業。因為自住，並不擔心樓價走勢，最重要自己喜歡。學老爸話齋，樓價/經濟周期有如人生，有升有跌，最重要睇長線，做好風險評估打好根基。老爸話未到生命最後一刻，都未能劃線，佢嘅人生哲理幾有用（大師上身）。」她指因為未物色到室內設計及裝修公司，所以未擇日搬新屋。

方健儀今日boxing day去攞新屋鎖匙。（ig@akinafong）

方健儀同老公兩年前斥資1,850萬元購入柏傲莊一個三房單位。（ig@akinafong）

爸爸媽媽都有一齊去收樓。（ig@akinafong）

片中見方健儀好興奮，今住鎖匙開門入屋，走勻全屋每個角落。她更分享買樓的心路歷程，指自己 5年前開車路過大圍，看到柏傲莊地盤，有種特別感覺，「可能因為兒時喺沙田新田圍邨住過，喺沙田官立中學讀過書，喺青龍水上樂園玩過，好合眼緣。」於是，2年前，自言沒有「抽獎運」的她，人生第一次入紙抽新樓，第一輪排位為3,000至4,000，已是無望。

到了第二輪，他們以「一切隨緣」心態再入紙，豈料抽中，方健儀憶述道︰「某個晚上，好記得我倆喺西貢食緊壽司，已經忘記當日抽籤。晚上8點，經紀打電話來，氣匆匆話：『方小姐，我幫你對咗10次，你中咗呀，中咗呀！』我一頭霧水問：『中咩呀？中Covid？我冇呀！』經紀話：『你中咗籤呀！43號呀！』我仲好低能咁問：『43號係咩概念呀？』經紀反晒白眼話：『即係你買到樓呀！明日揀樓啦！』吓？明日揀樓？唔係化？我乜都未準備啊：我揀咩座向？揀幾咩面積？夠唔夠錢買？忙亂間，我諗起當年自己43歲，抽到43號籌，算是有緣。」

間屋好光猛。（ig@akinafong）

三房兩廁入屋開箱：

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點擊睇埋28萬呎超豪華會所設施：

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方健儀表示不信風水命理，但相信人與人、人與事、事與事，都有一種緣份，她感性續道：「這份聖誕禮物，由最初嘅眼緣、中間嘅隨緣、到最終有緣，就同洪先生與我相知相遇一樣，都是順著『緣』字走。亦因為呢個『緣』字，促使我為兩口子嘅將來，及早做一啲實質部署。呢度將會係我哋嘅新安樂窩，舊安樂窩亦會留住，希望大家同窗外景緻一樣，新一年一切順風順水。」