郭柏妍話符合一個簡單條件就過關：都冇話特別要好靚仔

郭柏妍近期因為《下流上車族》而爆紅，「芊芊」也成了粉絲們對她的稱呼。不過這位「A0女神」入行前並沒有拍過拖，入行後更沒有，早前她接受《香港01》訪問更直言曾經告白失敗。那麼，她到底喜歡什麼類型的男生呢？



郭柏妍廚藝都幾好。（陳順禎攝）

郭柏妍廚藝都幾好。（陳順禎攝）

昨日（26/12）出席活動時，郭柏妍接受《香港01》訪問，她表示聖誕節假期與家人一起度過吃了一頓豐富又美味的晚餐，但就沒有外出與朋友慶祝。她說：「我有幫手㗎，其中一樣都係幫手食！幫手煮都有，我整蘿蔔糕就比較耍家啲，負責刨蘿蔔絲，年年都做，係我嘅傳統嚟。」

郭柏妍好girlfriend-able。（陳順禎攝）

她又直言，因為睇很多韓劇，所以經常都會幻想與另一半過浪漫聖誕節。她說：「落住雪真係好浪漫，嚟緊好想同屋企人一齊去旅行。雖然落雪有落雪好，但係因為我怕凍，想去啲東南亞熱啲地方。」她又說，沒有另一半也有爸爸和弟弟，她說：「而家細佬愈嚟愈高，我覺得撓住佢都幾有安全感。」她表示弟弟現在18歲，比她高很多，而且靚仔指數10分滿分也有7、8分。

郭柏妍表示想將來另一半高過佢。（陳順禎攝）

郭柏妍對另一半有什麼要求？她回答：「都冇話特別要好靚仔定點，但係我有一個小小要求，就係高過我，好似有安全感多啲。最緊要大家啱傾，同埋我想要佢孝順，聽人講孝順嘅男仔都唔差得去邊。我覺得兩個人相處最緊要開心，車呀樓呀呢啲，都係身外物，大家一齊努力都可以搵錢買到。」

郭柏妍好可愛。（陳順禎攝）

如果對外形沒要求，好似「爸爸」林敏驄的外型又可以嗎？她回答：「驄哥真係一個好有才華嘅人，識作曲、作詞，一家人咁。我覺得真係要啱傾就OK，冇話特別人選fit落，冇諗到咁遠。」