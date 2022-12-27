港姐冠軍林鈺洧素顏家中火燒棉花糖出事　網民炮轟：無腦教壞人！

應屆香港小姐冠軍林鈺洧（Denice）當選後即被爆出不少是非，難得她依然豁達面對。在剛過去的平安夜，Denice就於IG分享了一條自拍短片，但竟然因此而再惹負評，甚至被網民鬧爆無腦。Denice的片中影住她在家中，身穿睡衣的她更素顏上陣出鏡，無懼以真面目示人。她拿着一包棉花糖搖了幾下，之後就拿出一粒棉花糖並用打火機燒！

Denice明顯是想在家中吃BBQ棉花糖，但沒有炭燼之下，她便想出了用打火機燒，可是她失敗了，於是她便到廚房用筷子拮住棉花糖，再開明火煮食爐並用火直接燒那粒棉花糖。第一粒棉花糖因為太近火，瞬間被火燒成黑炭狀，Denice不禁叫了出來。之後她再接再厲，燒第二粒終於成功了，燒出平日BBQ棉花糖的微焦狀，她開心得即時放入口品嘗，且露出滿意的表情。

Denice呢條片備受抨擊。(林鈺洧ig)

可是，Denice這個煤氣火燒棉花糖的行為卻惹來不少網民的抨擊，有網民留言質疑她：「有常識嗎？」、「好似唔可以咁燒，不會有毒咩？」、「今日玩大咗了...」、「唔可以咁燒㗎！有毒㗎！教壞人㗎！快啲Delete post lah！如果唔係又畀人話你港姐冠軍無腦行為有問題！加油！」、「石油氣火直接燒，有毒的」、「唔可以用煤氣直燒啊！有毒架㗎」甚至有網民鬧爆Denice：「真係呢...冇腦喎！」、「呢輪啲港姐咁沒腦，有人跟著做就真係死得咯！」

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