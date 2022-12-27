94歲白雪仙貴氣現身《帝女花》65周年音樂會　前特林鄭全程傍實

為紀念《帝女花》面世65周年，香港管弦樂團（港樂）與桃花源粵劇工作舍聯合主辦「落花滿天• 管弦光影之旅」音樂會，已於聖誕節前圓滿演出兩日三場。《帝女花》靈魂人物白雪仙（仙姐）亦有親臨欣賞，在前特首林鄭月娥陪伴下出現，哄動全場，觀眾熱情高叫仙姐並舉機拍攝，仙姐亦友善報以微笑及揮手致意。

94歲嘅白雪仙現身，引起一陣哄動。（照片由香港管弘樂團提供）

白雪仙接受獻花。（照片由香港管弘樂團提供）

白雪仙近年少有出席公開場合，林鄭全程傍實。（照片由香港管弘樂團提供）

94歲的仙姐近年甚少出席公開活動，當晚她穿上一件綠色皮草外配上翡翠鑽飾，還戴上招牌眼鏡，看來精神奕奕，好精靈。仙姐全場專注欣賞整個音樂會，雖然沒有接受訪問，但興奮之情溢於言表，陪伴在側的林鄭本身喜愛粵劇，亦非常喜歡這個音樂會，認為辦得很成功。

邀請仙姐出席有段淵源，事緣監製陳善之（阿Joe）與仙姐有深厚交情，某次閒談中，仙姐問起近況，阿Joe據實告之並送上宣傳單張，仙姐顯得很有興趣，同時又收到導演吳國亮的邀請信，在其侄阿聰同意下決定出席音樂會。

白雪仙身珠光寶器，在前特首林鄭月娥和陳善之陪同出現身。（照片由香港管弘樂團提供）

香港管弦樂團（港樂）與桃花源粵劇工作舍聯合主辦「落花滿天• 管弦光影之旅」音樂會。（照片由香港管弘樂團提供）

其他出席嘉賓有馮寶寶、林家棟、王愛明、蘇孝良、倫永亮、高世章、何志平、周梁淑怡、馮素波等，馮寶寶原定22號離港，亦為欣賞是次音樂會而特別延遲了一天。馮寶寶表示自己是任白睇住成長的後輩，她興奮地說：「音樂會完全做到將中西兩種文化融合，達至完美效果，實在難得。」林家棟、周梁淑怡等亦表示音樂會相當成功，十分喜歡，是文化藝術的一次成功創新。

馮寶寶和林家棟結伴欣賞。（照片由香港管弘樂團提供）

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