上個世紀香港許氏一門四兄弟許冠文、許冠武、許冠英、許冠傑能文能武,兄弟班開創喜劇電影先河,拍過《鬼馬雙星》、《半斤八兩》、《最佳拍檔》等經典作品;許冠傑更堪稱廣東歌鼻祖,被封「歌神」。

許氏4兄弟外,還有一幼妹許茱迪。(facebook@Sam Hui 許冠傑)

許氏四兄弟(上排左起)許冠文、許冠英、許冠武、許冠傑與父母合照。(facebook@Sam Hui 許冠傑)

「許氏家族」一向齊心,每逢有家族成員生日或喜慶節日都會聚首一堂慶祝,今個聖誕節亦不例外,許冠傑兩個仔許懷欣和許懷谷日前在社交平台分享家庭大合照,他們各自生了兩個寶貝孩子;還有許冠文的子女許思維、許思行以及孫兒,令家族版圖愈擴愈大,細數有20人一齊影合照,三代同堂十分熱鬧!

今年80歲的許冠文是大哥,在家族成員中地位最高,與太太一齊戴上聖誕裝飾帽感受節日氣氛;而許冠傑和太太亦一身紅噹噹應節,唯獨許冠武較含蓄坐在一旁。許懷欣寫着:「Merry Christmas from our family to yours. Much love!! 」

許冠文和許冠傑與太太都應節戴聖誕頭飾,唯獨許冠武較低調。(ig@thestayup)

三兄弟早前一齊睇《貓王》。(許冠文微博)