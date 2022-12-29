朱晨麗自爆有新戀情 稱遭新歡暴力對待致滿身傷：我隻手好多傷痕

朱晨麗(朱朱）今日（29/12）現身鰂魚涌室內攀石場為無綫熱播劇集《輕·功》宣傳造勢，並即場接受挑戰「攀石過三關」任務。主持人一聲令下，朱朱憑一招「輕功」跳躍，再施展三扒兩撥功夫，便秒速抵達峰頂搶分成功，令人贊嘆不已。

朱朱好身手。(葉志明攝)

對於身手靈活過人，朱朱笑稱有這樣身手，全靠日做家務練成的：「因為我要照顧成頭家，我屋企又冇工人，我又要照顧隻貓，好多家頭細務我都係一腳踢㗎，始終我養小動物，小動物係需要人多啲關愛㗎，咁所以每次我一收工，我就會飛返去睇佢，就好似而家咁，一陣我又衝返去屋企陪佢。（你算唔算係貓奴？）我算係㗎。你睇吓我隻手好多傷痕就知，都係佢太愛我，所於對我太肉緊而造成。」

朱晨麗自認是貓奴。（葉志明攝）

被問要現在有貓萬事足，是否不在需要另一半？朱朱笑言：「都需要㗎。貓始終係寵物，而家我只係同隻貓培養緊我對佢嘅愛。（冇影響到你同另一半嘅生活？）絕對唔會。（咁可以帶埋一齊出街！）如果有機會，而另一半又好鍾意竉物又唔敏感嘅話，唔介意一齊出街咪Ok囉，哈哈，夠晒詳細啦！（咁即代表你另一半已接納咗隻貓嘅存在啦！）如果唔接納嘅話咁就無辦法，哈哈。」