肥媽喪夫之痛極難捱幸得網民一路陪伴　大方公開三圍數字以示答謝

現年68歲的肥媽（Maria Cordero）在2020年2月於YouTube開設頻道「肥媽 Maria Cordero」，不時都會上載影片教網民烹飪方法，時至今日肥媽的頻道點擊率高達6900萬，昨日（30/12）她的追蹤人數更是突破20萬大關，為此她就拍片回應網民問題以答謝他們的支持，又表示：「依返（番）說話雖然我講了很多次，都每一次講完都會眼濕濕，我老公走依段時間，我好感恩、好開心你地（哋）陪伴住我，所以嚟到20萬訂閱，真係好多謝大家一路上的支持。」

肥媽與老公Rick十分恩愛。(fb圖片)

肥媽的頻道點擊率高達6900萬。（網上圖片）

影片中，肥媽身穿桃紅色上衣又戴上鹿角頭飾，充滿聖誕節氣氛，早前她表示自己因為炒股而損失近半億元，為此她的退休大計要延遲，更會在下年1月開演出揾真銀，於是網民就好奇問到：「打算做嘢做到幾多歲，仲有冇諗住退休。」肥媽聞言就斬釘截鐵表示：「唔敢諗啦，諗到退休唔好運嘅，唔滯！」隨後再有網民詢問現時她擁有的身家資產，不過肥媽就不願意回答相關問題，表示：「我點知啊！」

肥媽細數家庭成員！（YouTube/@肥媽 Maria Cordero）

網民不但對於肥媽的財產感到好奇，還對她的家庭結構抱有興趣，為此肥媽就表示有六個兒子、兩位女兒、五個新抱及兩個女婿，孫仔女就有17個，當中他們分別擁有七個國籍，包括中國、葡國、英國、印度、巴基斯坦、韓國及菲律賓。現時分佈在倫敦、蘇格蘭、澳洲及美國等地生活，肥媽表示他們生活過得相當不錯：「有啲做牙醫、有啲做麻醉師、而做生意嘅就比較多。」當中有fans就非常大膽問肥媽三圍，而肥媽就相當大方，思考了一陣就向大家公開秘密：「四十幾、四十幾同四十幾！」令幕後感到佩服兼大讚：「好嘢！」而肥媽就表示：「我坦白㗎！」

肥媽大方公開三圍數字。（YouTube/@肥媽 Maria Cordero）

最後肥媽就向各位網民道謝，表示這三年多的時間非常艱難：「我記得我老公病得最嚴重嘅時候我咗Facebook同YouTube，因為我真係好需要支持，我又唔講得畀啲仔女同屋企人聽，因為我係屋企個支柱，我唔冧得，個陣我每個禮拜六同你哋講，好彩有你哋嘅支持，我老公臨死前到叫我『千祈千祈唔好唔做YouTube同Facebook，因為你有好多人Support』。」