關智斌42歲生日「坐枱」成搶手貨　Fans拎廿年前裸照求簽名

關智斌（Kenny）昨日（30日）正日生日。（IG：@KENNYJR）

關智斌（Kenny）昨日（30日）正日生日，已經多年沒與fans舉行聚會的他決定跟fans過生日，過百fans出席，場面墟冚，Kenny更坐勻每張枱跟fans互動，「坐枱」互動頓成搶手貨。

關智斌（Kenny）已經多年沒與fans舉行聚會，決定跟fans過生日，過百fans出席，場面墟冚。

關智斌（Kenny）更坐勻每張枱跟fans互動，「坐枱」互動頓成搶手貨。

生日會於尖沙咀一間餐廳舉行，餐廳負責人林柏希（William）更「臨時拉夫」充當司儀，認真唔話得。Kenny甫到場，先跟現場所有fans來一張大合照，隨後Kenny表示這次生日會及fans聚會十分驚喜，更笑言自己今次「搞大咗」，「因為真係有啲急嘅，大約兩、三個禮拜之前，我同同事講，今年生日我好想同啲fans過，因為之前應承咗佢哋嘅嘢，我乜都冇做過！我話：『今年睇吓有冇人想出席啦，你幫我問吓先啦。』本來好簡單諗住大概二、三十個人，簡單食個飯，諗唔到最後搞咗成一百人出嚟，咁多人坐咗喺度，多謝你哋冇唔記得我。I love you all！Thank you！」

關智斌笑言自己今次「搞大咗」：「諗唔到最後搞咗成一百人出嚟，咁多人坐咗喺度，多謝你哋冇唔記得我。I love you all！Thank you！」

他又向fans真情剖白，「雖然我未必記得晒佢哋個名，不過我真係會睇晒佢哋俾我嘅嘢，我發覺佢哋好有才華，有啲識彈首歌俾我聽、有啲識畫畫。我覺得有人喜歡自己，而佢哋亦都會因為我嘅歌令到佢哋喺某段時間得到治癒，呢個係我最大嘅福氣，因為我做嘅作品可以得到你哋嘅喜愛，我覺得好榮幸。」問到來年工作安排，他表示會繼續拍攝自己喜愛的電影及電視劇，又即場問fans想他做甚麼，在場fans即大叫「開show」，Kenny立即回應：「係喎！開show喎！真係技癢，我都好耐冇唱歌啦。真係好衷心多謝大家，所以我嚟之前已經講：『你哋有乜嘢需求我盡量滿足！之前應承咗幫你哋簽嘅專輯、寫真集、相等等，總之來者不拒！』」隨後一名fans拿出一張Kenny半裸poster要求簽名，Kenny笑謂：「嗰張可以收埋佢！可以收埋佢！呢張已經係廿年前嘅裸照呀！我都真係唔好意思，嗰陣時啱啱出道呀。呢張相應該有廿年，張紙仲未黃嘅？哈哈，你又keep得幾好喎！」

一名fans拿出一張Kenny半裸poster要求簽名，Kenny笑謂：「呢張相應該有廿年，張紙仲未黃嘅？哈哈，你又keep得幾好喎！」

Kenny透露上次fans club聚會已經是十多年前，早幾年推出專輯、寫真集時，曾答應舉辦簽名會，但因為疫情關係，最後甚麼都沒簽過，「我都幾內疚，因為佢哋成日喺IG留言俾我，成日都鬧我，呢度差唔多每個人都鬧過我㗎，哈哈。話我成日走數，跟住我就諗，咦！不如今年生日趁呢個機會俾佢哋當面鬧我啦，哈哈。」為了滿足fans要求，Kenny更坐勻每張fans枱，跟他們簽名、自拍、聊天等等，全部有求必應，「坐完枱」後，Kenny笑言「坐枱」互動成搶手貨，又不忘fans支持。問到生日願望，「我嘅生日願望都送埋俾你哋，希望大家最重要係身體健康、開開心心，I love you all！Happy new year！2023年更精彩。」