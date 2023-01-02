盤點2022年15套TVB深宵劇　三代歌影視男神全部都搵到！

TVB（無綫）每年出產20-30套劇集，每套都是自家製作的劇集除了是香港人茶餘飯後的話題，作為香港文化輸入也是功不可沒的。相信不少在香港長大的人，自細就已經養成「電視汁撈飯」的習慣。對於香港人來說，收工返屋企已不太可能趕得切煲劇，而又不知道由哪一年開始，TVB亦開始於深夜時段重播一些劇集。



雖知道最終二人會發展成情侶，但觀眾就是想看當中的過程，亦成為追看點。(《男親女愛》截圖)

漸漸地，睇深宵劇就成了大人收工回家後，休息前的「me time」。不過，不要以為TVB會輕視這個深宵時段，反而在深宵時段（12點-2點）播出的，大多是以往的經典劇集，有時又會因應懷緬某些藝人，而在中途插播。

由苗僑偉、翁美玲、劉丹、石堅主演的 《天師執位》重播中。（截圖）

2022年TVB總播出18套深宵劇集，其中最舊的一套為1984年由苗僑偉、翁美玲、劉丹、石堅主演的 《天師執位》，劇中還當時出演閒角的陶大宇、吳啟華、吳君如、吳鎮宇、劉青雲等人。這套劇集除了於當年創下60點收視之外，也被網民公投成為最難忘劇集No.1。

《原振俠》：改編自倪匡同名作品，科幻加武俠動作，除了型到爆的黎明演出原振俠，女角有李嘉欣、王菲、朱茵及洪欣，更由黎明唱埋主題曲《願你今夜別離去》。（網上圖片）

7月份TVB播出由黎明、李嘉欣、朱茵、王靖雯（王菲）、洪欣主演的《原振俠》，也是悼念倪匡先生而播出的劇集。1993年播出的時候，該劇獲得33點平均收視，成為了同年劇他收視第二位。值得一提的是，當年原來黎明為了解角色的性格，特意買了很多「原振俠」小說，還自資做了主角的皮褸當作戲服，20多年後他在今年的中環演唱會中又重新穿着一次，真是充滿了滿滿的回憶。

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