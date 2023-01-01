梁靖琪著大V領玩「啜乒乓」 湯盈盈性感上陣不甘示弱

《開心無敵獎門人》，今（1日）晚8 點半將播出1.5小時加長版《奇華餅家賀年禮品呈獻：開心無敵獎門人 終極篇》是集戰況一片混亂！話說大家於「爭櫈仔」環節茅招盡出，當中以豹哥最狼死，他不惜連人帶櫈坐住焦浩軒，搞到獎門人都睇唔過眼大叫：「佢就死喇！」之後豹哥連嬌小的Yoyo都唔放過，慘變「人肉櫈仔」的Yoyo更被壓至幾乎唞唔到氣。另邊廂，安德尊因八卦離座觀戰，導致櫈仔被人偷偷佔據；及後安德尊為搶回櫈仔慘痛經歷「男人最痛」之餘，還要跟3位猛男─三哥、豹哥及天明爭奪一張櫈，最終自然演變成肉搏戰，三哥的眼鏡更慘被壓歪！

安德尊未反應得切即再遭JT掉Cream。

安德尊頭頂Cream沖極唔走

隨後的「開口中」環節也陷入亂局，掉Cream懲罰幾乎「人人有份永不落空」，明明冇爆波的「將軍澳街坊福利會隊」同樣成身Cream收場，到底何解？至於本集焦點，必定是天明的一對寶貝仔洪大仁（TJ）和洪竟琋（JT），皆因兩隻「百厭豬」瘋狂亂入兼搗蛋！事緣「開口中」爆波的天明準備擲骰「定生死」期間，兩個囝囝竟落場唧Cream Standby，JT在爸爸受罰時「落井下石」掟埋一份，TJ則向在旁幸災樂禍的安德尊發動「無定向掟Cream」攻勢，更於得逞後「風速」笑住逃離現場，天明見狀即豎起拇指大讚：「好嘢！」足證父子三人相當玩得。然而最離奇的是，安德尊於「彈遮遮」環節雖然不停答錯問題要接受「淋水」懲罰，但他無論受罰多少次，頭上的Cream竟絲毫無「減」兼穩如泰山，睇到獎門人也嘖嘖稱奇。

進擊的湯盈盈錫中三哥後即暈晒大浪。

而身為「獎老嫂」的湯盈盈竟成為老鼠屎，不但在「落大閘」期間慢幾拍兼呆企，激到隊友洪天明怒吼；在「啜乒乓」環節，盈盈仍只識擘大口發出「含含」聲，最終食白果的盈盈竟還懶醒向三哥教路，嚇得三哥九秒九趕走對方並抵死笑道：「你教就死啦！」之後盈盈VS三哥鬥吸波，進擊的湯盈盈錫中對方即暈晒大浪，場面搞笑。