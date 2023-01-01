因為愛情｜連詩雅痛恨自己曾經鬧媽媽：我話我唔要錢，淨係要媽咪

由連詩雅（Shiga）主持一連15集的《因為愛情》，將於星期一至五晚上10點半J2（82台）播映，連詩雅訪尋了12個特別的愛情故事，讓觀眾體會愛情偉大之處，是既可超越傳統觀念和時間、亦可跨越地域甚至生死。

第四個愛情故事主角，是因疫情分隔香港及台灣兩地的阿恩和Jason。

前晚（12月30日）播出的第四個愛情故事主角，是因疫情分隔香港及台灣兩地的阿恩和Jason。透過朋友介紹認識的「恩son」，經過一個月密集式保持通話後，相約在台灣旅行見面，因而認定對方，並先後誕下兩名女兒。原本生活將有更多藍圖，可惜因為疫情，二人三年前開始被逼分隔兩地，兩歲半的小女兒更沒有真正見過父親，一家四口只靠一至兩個月一次的視像通話拉近距離。

阿恩向Shiga分享Jason當年浪漫而又平實的求婚過程。

原本憧憬嫁人後膊頭有依靠的阿恩，因為突如其來的改變重拾堅強鬥志，千方百計「一拖二」湊大兩名女兒，為了騰出更多時間照顧小朋友，更放棄原本熱愛的舞台劇幕後工作。難得的是，即使付出再多，阿恩還是能保持正向思想、笑著過好每一天：「再難都只係一個過程，見招拆招咯。我覺得人生到老一定有一啲缺席率，或者會有啲小意外發生，呢個就係人生。」憑著信念，阿恩終等到撥開雲霧的日子，並在製作組與Shiga陪伴下，為踏上飛往台灣一家團聚的新旅程作最後衝刺。

連詩雅笑指自己未能接受異地戀。

連詩雅：我喺情感上係會幾依賴另一半

阿恩的獨立勇敢，及大女兒的懂事，令Shiga深受感動，更想起五歲時的自己是何等不懂事。Shiga紅著眼哽咽謂：「我細個冇阿恩個大女咁生性，佢知道媽媽要照顧妹妹，佢唔會出聲同呷醋。但當我五歲時，我係唔明白點解媽媽由朝到晚都要返工，點解唔可以早啲返嚟屋企，我好深刻喺我五歲嗰時，我發過一次好大嘅脾氣，我問媽咪：『點解你要出去工作，點解你唔可以陪我？』我話我唔要錢呀，我淨係要媽咪！依家大個明白咗，諗番轉頭就會覺得自己原來係咁衰。」談到異地戀，Shiga透露只經歷過一次，並坦言不太能接受：「讀書時經歷過，對方去咗美國讀大學，好快我知道我唔係好適合異地戀。首先要各自都好獨立，雖然生活上有好多嘢我可以處理，但我喺情感上係會幾依賴另一半，需要感受到對方喺我面前，當然依家科技好發達可以視像，但我成日覺得隔住個Mon感覺係唔同嘅。」

Shiga童年時與媽咪合照

明（2日）晚播出一集，製作組將直擊「恩Son」台灣重逢後的生活，包括一家四口拍攝全家幅。相愛的人分隔兩地足足三年再重逢，喜悅絕對是預料之內，但原來二人背後各自埋藏著不少隱憂，到底能否一時三刻一一化解？憑著愛又是否真的如何都有出路？密切留意明晚播出的第六集《因為愛情》。