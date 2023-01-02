數據揭秘林襄2022年9張最多心心IG相　中秋BBQ第2　寫真封面排第6

性感女神林襄因擁有甜美的臉蛋，以及E Cup的魔鬼身材，每次出席公開活動或是在社交平台曬出新照片時，總是能夠成為「流量密碼」。林襄日前分析了她在2022年IG最受歡迎的9張照片，每一張都令人看了直噴鼻血，整年下來更共計獲得1150萬個讚數，可見其人氣有多麼誇張。



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林襄在12月31號於IG Story與Facebook，回顧了她在2022年最受歡迎的9張貼文，其中第1名的貼文獲得了17.8人按讚，內容為她身穿一件透視薄紗禮服的照片，只見禮服上的2片斜肩薄紗，遮住了她E Cup上圍的兩側，且中空設計更是讓她深遂的事業線與渾圓的胸型一覽無遺。

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除了第1名的貼文外，第2名的貼文則是她在2022年中秋節時，應景貼出的「烤肉照」，只見她身穿灰色超低領的輕薄背心，且疑似沒有穿內衣，徹底展現出她傲人的身材。綜觀她在2022年的9大貼文，除了讚外，每則都有至少10萬人按她在2022年更總計獲得了1150萬個讚。

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這篇回顧貼文曝光之後，立刻吸引大批粉絲湧入按讚、留言，「明年我也會繼續支持妳的」、「上面每一張的Like都有我」、「我每一張都有按」、「噴鼻血了啦，真襄」。

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