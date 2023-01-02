TVB台慶頒獎禮丨林盛斌首度提名叫三飛 黃翠如最想搵方東昇集郵

無綫電視年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮 2022》，將於本周日（8日）晚八點假將軍澳電視廣播城舉行，各組別獎項提名藝人日前先後盛裝雲集電視城，為官方場刊拍攝宣傳照，無綫娛樂新聞台全程貼身直擊拍攝花絮，並將於今（2 日）晚起一連五晚播放「頒獎典禮」系列，與提名藝人暢談候選心情及獲獎信心指數等。

今晚「出場」的是最佳男、女主持十強候選人，兩大組別均競爭激烈，先說女主持十強，除有縱橫主持界逾 50 載，先後憑《荃加福祿壽》、《Sunday 靚聲王》及《娛樂大家》奪過三次「最佳節目主持」的汪明荃 Liza 姐，憑口碑節目《星光匯聚成翡翠》再衝殊榮外；去年「最佳女主持」得主陳貝兒，今年有機會憑《無窮之路 II-無價之保》再下一城，獲獎呼聲自然被看高一線。另外，盛產靚女主持的無綫口碑收視節目《東張西望》，亦有三名靚女主持陳庭欣、吳幸美及朱凱婷角逐殊榮，憑藉節目的超高人氣，加上吳幸美今年憑《好聲好戲》贏得不少正評及人氣，競爭力絕對不容忽視。

黃翠如與方東昇集郵。

其他9位入圍最佳女主持人選：

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十強入圍最佳女主持人。

眼見今年競爭激烈，曾憑《走過浮華大地 亞洲篇》及《Do 姐再 Shopping》奪得主持獎項的黃翠如，對於今年再憑《遊走世界天與地》提名女主持獎坦言感到開心，並會帶著參加派對的心情出席盛會：「我最開心係個名單入面有方東昇，我未見過佢真人。」當娛樂新聞台主持追問她屆時會否集郵時，她更開心大笑：「我都想搵佢影相。」與翠如一樣演而優質主持的賴慰玲，則笑言對於獲提名主持組別感到奇怪，到底原因何在？一眾提名女主持中，則以出名弗爆的陳庭欣最為搶鏡。

森美喪向黎諾懿笠高帽：主持好少咁靚仔

男主持方面，首度提名主持組別的林盛斌，拍攝宣傳照期間全程笑到見牙唔見眼；對於以個人名義分別提名「最佳男主持」、「最佳男配角」及「最受歡迎電視拍檔」，Bob 坦言是大豐收，不過他竟謙稱自己資歷未夠，並謂更希望今年有份參與的《360 秒人生課堂》及《美麗戰場》能奪得團體殊榮。除了 Bob，娛樂新聞台主持還訪問了森美、黎諾懿、梁思浩及阮兆祥，四人均對獲獎與否抱平常心，而搞慣爛 Gag 的森美，則在受訪期間不斷向黎諾懿派高帽，場面搞笑，森美謂:「可以同你（指諾懿）同一個組別，我覺得好光榮，因為主持好少咁靚仔！」

林盛斌首度提名叫三飛。

其他9位入圍最佳男主持人選：