吳啟洋元旦日首穿和服椿年糕　仲親自揀福袋畀隊友將福氣傳開去

踏入2023的第一天，根據日本的傳統每年元旦1月1日均會推出福袋，而一個個福袋象徵裝滿福氣（幸福、好運）的袋子，讓人將福氣帶回家。日前（1日）吳啟洋（Phoebus）出席沙田一個百貨公司活動，與現場觀眾大玩互動遊戲，並首次參與多個日式喜慶儀式，與粉絲觀眾齊齊過一個至「瀛」新春。

Phoebus元旦日出席沙田一個百貨公司活動。(大會提供)

活動甫開始，Phoebus便隨即化身星級暖男，並在一眾粉絲歡呼聲中粉墨登場。暖心的Phoebus表示十分感謝百貨公司邀請，讓他能在新一年首天便可以有機會跟在場粉絲作近距離見面，亦十分榮幸能夠參與連串日式喜慶儀式。當被問到是否喜歡行逛百貨公司時，身為暖男的Phoebus亦連番表示自己十分喜歡到百貨公司購物掃貨，只因內裏貨品一應俱全，可以買齊生活用品及食品，十分方便。而他更分享自己特別鐘情於日本零食，笑言每次都買一大埋零食回家。之後Phoebus更參與活動中傳統日式喜慶儀式，包括扑清酒及椿年糕儀式。Phoebus表示這亦是他首次參與這些傳統儀式，亦希望從他手上接過大福的朋友們新一年步步高昇、身體健康、事事順利，Phoebus更親自為隊友們挑選福袋送絡他們。