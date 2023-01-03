大劉慶幸有稀粥食唔想影響下一代 唔控告蕭若元：搵到食使乜咁吖

大劉劉鑾雄今日高調召開記會，心情大靚，有問必答，訪問超過一個半小時。對於蕭若元在元旦上載新一輯「蕭氏新聞台」，仔細分析大劉出聲明澄清與呂麗君無來住，是要平息甘比的妒忌心，還談及兩房女兒，認為買巨鑽給女兒並不好，這段影片一天的觀看人次達13萬人。

大劉表示不會要求蕭若元收回言論，或採取法律行動，指雖然有不滿，但不會找台灣朋友「探吓佢」，自言好諒解對方，並以殺人做比喻，他說：「我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖，如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜X鑊啦！」

大劉慶幸搵到稀粥食，唔希望做嘅任何嘢影響第二代第三代生仔冇屎忽。（葉子明攝）

（葉子明攝）

大劉談蕭若元訪問全文如下：

「第一我絕對唔會（採訪法律行動），第一係台灣嚟講，雖然台灣我都識好多法律朋友，不過如果樣樣我都取法律行動，即係變相益佢，喺台灣採取法律行動，或者叫台灣朋友去探吓佢，都係益咗佢，你問得好呀，我諗都唔會諗呢啲嘢！

我今日慶幸都搵到稀粥食，我唔希望我做任何嘢影響我第二代第三代生仔冇屎忽，你聽唔聽得明呢句說話呀，有啲人好慘架，為咗搵食，男人賣籮柚又有，女人出賣肉體又有，全世界都有。我今日都好吖，慶幸自己勤勤力力，又借我外母15萬碌到今日咁，唔敢講搵得到好多，兩餐安樂茶飯食。

蕭若元在元旦分析大劉出聲明原因。（Youtube@memehongkong影片截圖）

你會唔會問我採取法律行動？唔會，但如果繼續講呢？我就可能會講，我耐唔耐又講，打擊佢喺台灣嗰個咩網絡平台，會令佢冇晒信用。我唔會專登去做，但如果佢繼續咁做，好似有次朋友講，我話佢就好彩啦，佢有權選擇佢想做嘅嘢，但我唔好彩我冇權選擇。例如你有權選擇殺我，你預備殺我，咁我冇得選擇。咩意思呀，我明明唔想殺你都要自衛殺你啦！簡單講句，你明唔明我意思呀，即有權選擇做啲侵略、害人嘅事，但我冇權選擇，當有人入嚟我屋企要殺我全家咁點呢？我冇得選擇囉。

我係講比喻啫，唔係講殺，何況大家相識一場，我好諒解蕭若元，佢搵到食使乜咁吖...如果我有一日要喺平台咁呃like呀，我就大乜x鑊啦！哈！

我教我老婆點呀，我話慳啲使呀，盡量幫到人都去幫手呀！好彩依家唔使慳，佢好慘架佢，簡單講佢點解要去台灣呢？梗係爭人，但呢啲我唔知，冇交集、冇來住，但佢醒目呀，利用我嘅topic去吸引去attention，咁咪多人落廣告，收到錢賺錢。有人話我知佢一個月十幾廿萬，我唔知，有冇可能呀？我唔識呀，佢一個月賺十幾廿萬我都替佢開心，吹吓水啫，最多我狂燥症啫，掟支票落人哋面珠啫，最多鍾意話我先姦後殺啫吓話，X但如果講到我先姦後殺嗰時，我真係冇choice呀。X你最多話我有狂燥掟支票落樹啫，但我最鍾意最愛邊個佢又知嘅，我自己都未知呀！咁多位，哈，佢話佢知我最我邊個邊個，佢講嚟講去都係作！」