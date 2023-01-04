大劉記者會全紀錄(上) 自爆福臨門塞春卷故事最爆笑

大劉劉鑾雄今日在澄清記者會上講足一個半小時。一開始，完全不用在場傳媒提問，已講超過半小時，除了解釋商場鬧「踎柱男」事件，還提及蕭若元借他名氣搵錢，以及他多年來所受委屈，主動提到「塞乒乓球」、「用支票掟人面」、「逃犯、通緝犯」等敏感話題，指自己透露多年來只低調行善，每月以現金資助逾千孩童。

足版全文如下：

咁多位記者你哋有問題問我先，抑或你想我想講嘅嘢先呢？

首先我想講由皇室大廈嗰日，有個男人嗰度開始，我都想澄清吓，嗰日可能我哋公司處理得唔好，嗰日畀個男人踎咗喺嗰條柱嗰樹，咁我行過時冇位過，點解冇位過呢？因為咁啱嗰時5點半，過時過節好多人，我唯一要過得一個方法過，就係hi住人個身過，咁我想講你哋聽呢，我平時喺屋企行路或者出街，小則有個保安畀我扶住隻手，多則有兩個，我行行吓會休克嘅，呢啲係事實唔係作出嚟，或者同自己解釋。

大劉昨日(3日)開記者會主要回應失實的呂麗君復合事件，但之後變成棟篤笑一樣，劉生回應了不少他的傳聞。(葉志明攝)

咁嗰條友我細細聲叫佢「唔該你起身啦，唔好阻住人過」，佢答我唔係話「好」，而係話「我好攰，想坐喺度休息一下」，我爭啲未同佢講，我介紹香港最臭嘅公廁畀佢休息，再唔係介紹特首屋企門口畀佢休息，咁我當然冇講呢兩句說話啦，但叫極佢都唔肯起身，自私自利。咁嗰時我又過唔到，咁過到一個方法就係hi住人身過，但有幾個問題出現，第一人哋一轉身，一kick kick到我會跌落地下，少則斷一兩條骨，重則後腦跌落地下會死，呢個係其中一個問題。

上月23日大劉與呂麗君同時出現在皇室堡，期間被人拍片，大劉疑指罵一位男途人，昨日大劉解畫原來另有內情。

第二個問題，我見商場啲人大部份人都係戴住口罩，少部份冇戴口罩，最大鑊呢樣嘢呀，萬一我經過hi到佢哋，萬一佢哋中咗招傳咗畀我，我就九死一生。我早幾日先睇到電視個阿伯60幾歲，喺無綫新聞話「我就嚟癲架嘞，我老婆唔畀我去街」，話一去街中招就冇得醫死梗，因為我哋呢啲要食抗排斥藥，代表乜嘢呢？就係我打幾多支針，個效果都係得四成左右，一中招我哋就好危險嘅，同埋年紀我哋都唔細，何況又器官移植，食過抗排斥藥，所以我哋係高危。呢啲你哋咁後生一定冇試過器官移植吖，你冇諗到我哋現在講呢啲嘢。

仲有一樣仲恐佈，我驚萬一畀個阿伯認到我，唔係攞綜緩、唔係住劏房嗰個大劉就嗌非禮，個阿婆又係見到唔使攞綜緩、唔使住劏房又話我想非禮或者強姦佢，你唔好以為我講笑呀！係四五年前定五六年前，唔知邊年，有個女人帶住個女上嚟，上嚟我公司，喺下面話要上嚟見我，啲security唔畀佢上嚟佢又扮走，啲security係樹就上嚟26樓寫字樓，話帶個女嚟要我照顧佢，一世照顧佢，又話個女依家肥咗嘞，由以前唔知34乜，去到依家34E，咁我梗係唔啋佢，梗係唔會出嚟見佢啦，我喺寫字樓喺辦公室入面，你出去做嘢呢？其實係刑事恐嚇，如果我唔見佢呢，佢就即刻call記者嚟開記者招待會。

後尾好彩我律師話佢咁講就得嘞，係刑事恐嚇嚟架，就即刻同佢講唔走我哋就報警係刑事恐嚇。哦，原來我唔見你就開記者招待會，當你見到呢啲咁嘅嘢，你驚唔驚吖？我會驚。

大劉昨日(3日)舉行記者會，大會非常著重衛生，大劉的寫字枱更放了六條白毛巾及兩杯茶。(葉志明攝)

好似今日有報紙話有呢個狂燥症，我講句說話你哋聽，你寫低：狂燥症，我就一定冇嘞，創傷後遺症我就有好多嘞。你知唔知咩叫創傷後遺整呀？即係撞咗車死唔去，咁就好驚，例如呢啲話要我照顧，唔照顧又咩呀，有一樣我唔怕講，有個呃咗倫敦金2億幾銀，好識推銷，口又發炎，又識坤人嘅人，唔識佢架，又上嚟我公司，又話識我阿媽，識我阿妹，又點點點，上嚟講三講四，但當佢送盒茶葉上嚟講咩，我又唔識你，已經有古怪，我唔使一分鐘就嚟諗咩事，因為我廿幾年識個女律師，佢有個男朋友，又係姓蕭嘅，又喺嗰間律師樓做，嗰個律師樓喺佢打嚟畀我之前嘅三日，我就喺嗰間律師樓分咗身家畀我哋仔女，咁嗰個律師呢，睇到嘩原來咁發架，唔使做倫敦金嘞，成世做倫敦金都唔會咁發，所以就送呢個茶葉畀我。當然我唔會啋佢啦，但我想講畀你哋聽，當你係唔知道你分咗身家，畀人知道你個數有幾大，倫敦金彈咗2億幾銀，警察都冇佢乎呀，你睇番新聞就知邊單嘢邊個。我睇新聞佢就講，「間公司係我架，不過我已經喺邊個時間邊個時間轉咗個伙記啦，但伙記轉咗一個月之後先呃人倫敦金之嘛，邊關我事呀」我唔知你哋明唔明白吖，你哋娛樂版，即係佢用時間去證明唔關我事，我轉咗畀你，你呃人你嘅事，你呃人兩億幾倫敦金就飛去台灣嘞，就拉你唔到，你明唔明呀，但佢個馬仔就係佢個馬仔，間公司就係佢公司，但佢轉咗畀佢嗰時就未犯案，到犯案嗰時已經唔關我事，原來已經走咗人去台灣，呢啲嘢呢唔係需要講畀你聽，但講咗畀你聽就知我有創傷後遺症架。

日日都有人打嚟打我主意，呃咗倫敦金2億幾銀成功，走甩咗喎，警察又冇佢乎喎，佢都夠膽打嚟話送盒茶葉畀我，又話識我阿媽識我阿妹，但我唔識佢喎。不如話識我祖先，漢高祖劉邦啦！即係我講呢啲嘢畀你聽呢，其實有啲嘢好簡單，其實唔需要解釋，但我今次好多嘢想講，即係你哋明白到日日都有人想搵我笨，有啲又話識咗3、4十年呀，有啲又話喺福臨門介紹某個巨富個仔呀，X，同人做成單生意呀，爭佢幾億銀又冇畀到呀。

福臨門被指是大劉的飯堂，昨日大劉亦講了不少關於福臨門的故事。

好多人以為我喺福臨門食飯，但嗰次啱啱呢就從來冇同某個人喺福臨門度食，佢就作錯咗啲資料，諗住我成日喺福臨門食飯就介紹咗你畀阿邊個做生意，約埋喺福臨門見面，但我從來冇同某個人喺福臨門見，同食飯，但資料作錯。仲send埋佢醫院張相呀，話幫幫手，同我找咗醫院條數，我話我唔識佢架喎。大把人，我就有啲相同證據！

（現場叫助手整理資料畀記者）一人整一份佢哋睇。

佢最好笑呀，唔怕講，其實佢冇任何證據，自己噏架咋喎，佢話佢搵《蘋果日報》嘩呢次發達囉，x你老味，如果呢單嘢係真嘅，全世界攞獎呀，我已經同嗰時魯味講，完全冇咁嘅事，但佢老細話你快啲做呀，如果得嘅話，X你老味全球攞獎架嘞，結果咩證據都攞唔到，最後你知唔知我點呀，搵個律師同佢講，呢啲係詐騙、勒索嘅，佢先識收山。KK 陸，應該有人識佢嘅，但當你唔使攞綜緩、唔使住劏房，畀人知道有少少食兩碗白粥，兩碗雞粥，人哋就打你主義嘅，所以我同你哋講咁多唔係廢話，係創傷後遺症呀！我諗平均每一個月，打嚟我公司運吉、白撞，打嚟要見我同我傾電話，少則十幾個，多則2、3十個，以前就女人多，依家就男人多，唉！

我依家咁講，唔係要你哋同情我，而係要解釋點解，嗰時我好驚呢，我hi到人驚kick一kick我跌落地下會死，唔hi到人，人哋冇戴口罩又傳染畀我，我中咗招我又高危，你哋都知我移植個腎，全世界都知，我嗰日先見到我喺電話，你上網睇或問醫生都知，當你移植器官一定要食抗排斥藥，即代表你身體抵抗力係禁住咗，即係你正常人打三針、四針、五針，你中一招都冇事，我打咗五針嘞，但醫生都叫我小心，萬一中咗你抵抗力得普通人三、四成，所以我好驚架。我唔係驚怕死呀，我最細個女仲係得4歲，個仔得10歲，個女得14歲，我都要留長多幾年睇住佢大，我唔係怕死，所以我好驚同人hi住呀，呢樣嗰樣架，好多人話我有咩潔癖呀，黏咗啲財，呢啲全部bull shxt，所以我嗰日我係唔敢過，所以我嗰日係驚中招，又驚畀人kick落地下，又驚畀人撞到我，嘩，你x味又畀人話非禮，又想強姦佢，又屈我畀錢啦畀錢啦，大把人上嚟，我秘書有記錄架，又話認識咗40幾年，話一定有嘢同我講，話唔得，有嘢一定要同我講，男又有女又有，我以前有冇同你哋講過呢啲說話丫，冇呀，但我今日一定要同你哋講。

大劉昨日(3日)招開記者會，期間很大篇幅提及蕭若元，當中有不少負面評價，但蕭若元一於少理，更在當日出了幾條片賺取點擊。

爆蕭若元30年前月薪20萬

好似我今朝早睇到蕭若元喺youtube講關於我嘅影片仲好笑，阿蕭公子喺佢自己嗰個台灣youtube，喺佢平台做咩呢，佢講到話同我好熟，食過十幾次飯，單獨都食過兩、三次飯，佢講呀吓，你哋錄低我講啦，我剩係見過一次，就係同佢老細黃玉郎一齊見過面，喺我公司，一次咁多，但佢又話見過面，單獨見都兩三次，見咗十幾次，點解呀，我都同情佢可憐佢囉，如果我要出呢啲網站我都發達啦，好在我依家唔需要咁囉，你明唔明我講咩呀，佢只係想多人睇多人聽，有廣告佢就賺到錢，點賺錢架？即係佢想講嘢多人聽吖嘛（飊高音）但我同佢唔熟嘅，我剩係記得一樣嘢，我唔怕講出嚟，當時我問阿黃玉郎，你請呢條友呀，我第一次見呀，我話你請呢條友呀，幾錢人工呀？佢話廿幾萬，36、7年前嘅事，我話點解咁貴呀，你知唔知佢點答我呀，佢話佢好叻呀，佢英文樂樂聲架，我話英國掃垃圾、派牛奶、派報紙嗰啲人都英文樂樂聲啦！

當然，你有權，你請條女，你畀一千萬一個月，或者一分鐘都得，係你自己決定。蕭若元係叻嘅，但叻喺佢自己嘅層次囉，佢成都覺得好叻架，佢曾經係佢個平台話我反應快如閃電，佢講嘢唔夠貼切囉，係比光速仲要快幾百倍呀，但我唔通教精佢咩，你了解我話快如閃電。Anyway,我唔係想講佢呀，佢係叻人，但叻有咩用呢，呢個世界專收叻人架，唔係佢家姐間上市公司又畀佢搞到破產呀，佢個仔又做生意失敗破產呀，佢自己又爭人錢走咗去台灣呀。我依家照樣講，在坐各位照樣錄，我唔會驚架，我依家講事實吖嘛，我依家唔係姦淫擄掠，專搞未成年少女，玩細路哥吖嘛，你咁鍾意講嘢吖嘛，我依家就喺樹同你哋講，唔係剩係記者，任何人（突然大聲）我有講錯隨時歡迎你上嚟同我挑戰，我冇帶稿呀，我冇紙架，唯一有呢張嘢（揈來揈去）咁啱今日人哋畀。

大劉在記者會上自爆是《愛‧回家》的粉絲，就連配角「食屎陳師奶」他亦認識。

Anyway，咁講完蕭若元，講完皇室大廈，所以你哋明白點解我咁驚。仲有嗰條友賴死唔走，我開始發火，因為趕佢唔走，我最發火係點呢？就係唔想畀人見到我同呂小姐喺埋一齊，結果你哋有冇睇《愛回家》呀，咁多位記者朋友，有冇呀？你哋冇睇《愛回家》呀，你哋有少少失敗呀，我晚晚食飯都睇《愛回家》，裏面有個角色叫「食屎陳師奶」，有人點頭，我唔知嗰個有冇食屎，係咪陳師奶，定係八師奶，抑或諸事嘅諸師奶，就搵電話影緊我相，我唔係嬲佢，啲人嘅層次係咁架啦，我真係唔會嬲佢。但我見到佢影相影到呂麗君，即係呂姵霖，我就好嬲，因為我唔想畀人見到，話我哋行商場復合。

你哋聽唔聽得明呀，呢個係重點呀（長嘆一聲）唉....即係嗰日由皇室堡之後我都未最嬲，點知唔知隔一兩日啲網上打手，阿邊個邊個大鑊大全勝呀，全家搬返嚟我屋企呀，係咪呀？（問助手）我真係唔識上網架，真係失禮，唔識用智能電話，新聞都係公司print畀我架，但我同你講吖，呢啲網上造謠，唔係皇室堡嗰日先開始架，已開始咗8年嘞。

為「塞春卷」委屈逾20年

8年來點解我唔出聲呢，我係for 某人呀吓，唔怕講，我見你哋啲記者都好後生，邊個做多過20年架，舉手我睇吓。（突然問現場一位做超過25年記者小文）有？Good，我想問你有冇聽過我以前喺福臨門塞春卷嘅故事呀？（有聽過）我同你講吖，我想澄清，唔係話做，諗過都絕子絕孫呀！但啲人要講，遲啲就塞春卷、遲啲就網球，再遲啲又塞欖球，再遲啲話我鍾意畀人塞添！（情緒有點激動）把口喺人哋嗰樹，要屈你有咩咁難啫，（咁你當時唔澄清？ ）哈，你問得好呀，我都有諗過澄清架，但如果有一百個嚟，一個唔澄清，又話嗰個唔澄清，嗰個仲唔係真嘅？你蟻多摟死象，（唔好咁勞氣）阿文姐，我唔係勞氣，你唔使擔心我，（見你瘦咗）喂，身體好咗好多，阿文姐，我唔係勞氣呀，識得我嘅人呀，知我講嘢係咁大聲，但唔係勞氣，你唔使吖，我同公司律師討論生意嘅嘢都係咁大聲，我唔係勞氣呀，唔好搞錯呀，呢個係我性格。

李嘉欣與大劉當年傳出緋聞，亦為城中製造了不少花生。

你問得好，點解我唔澄清，你澄清得幾多呀，仲有嗰日唔知睇邊套電視劇，影射我，又話唔知喺邊架飛機鬧咗人幾句，人哋喊，我就掟張支票落人哋塊面樹，有冇聽過呢個謠傳呀，文姐？（冇）咁你啫係唔夠耐呀，即係話我呀，同某人去旅行呀，喺飛機唔知做錯咩事，就鬧到佢喊，即刻喺袋攞張支票出嚟簽個名然後掟落佢塊面樹，識我嘅人知我從來唔帶支票喺袋嘅，我覺得咁簽個名好核突嘅，唔怕講，但有人咁作嘅。

乜嘢嘢我都見過，阿文姐我同你講吖，因為你做得耐，有25年，我嗰種痛苦唔係你哋在坐人會明白架。衰衰在乜嘢呀？我唔係核突佬，多幾個女朋友，唔使攞綜緩、唔使住劏房，啲人就唔妥你架嘞。我講真架，你唔好以為亂噏廿四呀，以前幾多係我老友，背後呀呀呀好多。

大劉與太太陳凱韻感情穩定，大劉指太太沒有為皇室堡事件不開心。

有次仲好笑，我老婆，佢叫甘比，全名陳凱韻，有個香港都好成功嘅乜乜商人，突然間同我講句說話，呢期最叠囡（錢）邊個呀？陳乜乜呀，我聽完，哦哦哦，我老婆仲叻，然後喺度偷笑，因為佢做咗某個機構嘅主席，又食又拎，呀，大陸嚟嘅，唔係大陸嚟嘅，香港嚟嘅，食就知咩意思啦，嗒嘢啦，拎係拎咩呀，拎佢啲錢囉，介紹佢買啲垃圾股，包你賺，結局蝕到要出嚟做雞！你哋唔知呢啲秘密架。

你聽我講，我現在講嘢係千真萬確，我冇開名，但千真萬確，我香港大，香港出世，十歲仲瞓地下冇床瞓嘅，我成日教我依家老婆，我從來唔會睇唔起男人做黑社會，女人做雞。佢問我點解，因為男人點解做黑社會？環境窮先做黑社會啫，女人環境窮先做雞啫，啱唔啱呀，你試吓個男人係有錢仔使唔使做黑社會吖，個女人就算幾核突最多都係叫鴨，唔使做雞吖。我有冇講錯呀？

我係講事實講道理，我想講事實，畀在坐各位記者朋友、攝影師聽，我呢30幾年我忍得好辛苦，我唔係話忍唔到，而係有啲重要忍都要忍落去。

點解話8年前突然間話有人突然間話喺網上攻擊我，點樣攻擊我呀。同我個仔個女講，你呀邊個邊個係逃犯、通緝犯呀！嗰啲嘢都唔怕講出嚟，如果假設嗰啲人係邊個邊個，受害者係邊個邊個，我想問吓你我痛唔痛苦吖？

大劉昨日出席記者會，手中的文件內容印有蕭若元YouTube片截圖。(葉志明攝)

你明唔明我講呀？我現在講嘅嘢唔係好清楚，但有少少智慧就明我講咩嘢。好似唔刻你哋有人識呀蕭若元嘅，同佢講聲，求求你讓我躲開，你有唔掂嘅，我幫過咁多貧苦人家，我唔怕幫埋你，但你要搵食，借第二個人個朵，借呀蔡英文個名呀，喺台灣呀，就唔好借我個朵，bull shxt，talk three talk four，又話我咩呀，有狂燥症喎，我見過一次面（再次有啲激動），仲要同黃玉郎一齊，從未試過私人見面，佢喺個網上話x見咗我十幾廿次，私人都兩三次，噏得就噏，我理解同情佢，佢都係為搵兩餐，最好有人聽佢啲嘢，增加佢bull shxt，有人聽佢啲嘢有廣告咪值錢囉，我有冇形容錯呀？！

我都係同情佢，佢掂嘅都唔使走去台灣啦，欠人周身債，個仔又....睇報紙都睇到，個仔又破產，又搵個女出嚟買乜餐廳，搵個女出嚟做呢啲白手套。如果你掂呀，都唔會搵個仔搵個女嚟做白手套啦，即係如果你要斬人，你都唔會搵自己個仔個女嚟幫你攞住把刀去斬人啦，明唔明我意思呀，我比喻呀。

但有時你冇辦法，人窮。我以前有個前輩，佢好有錢嘞已經，食完飯大家傾，話我哋男人老狗要養妻活兒，冇錢開飯，打劫都要，其實佢有錢架。跟住第二句，我哋依家搵到嘅錢，搵啲錢就要問心無愧，窮時冇錢開飯打劫都要，但唔係話佢依家要，而係我哋依家搵到嘅錢，唔需要再做呢啲嘢，或者被逼做呢啲嘢，就一定要問心無愧，賺呢啲錢，但呢個社會，好多人唔係咁嘅。你睇吓蕭若元，阿蕭公子，我都好同情佢真係讀歷史，喺呢方面有料架，佢有啲電影有份拍有份度橋，呢方面有啲天份，但高估自己能力做大咗。

做人金句：做人自卑感唔應該有，但自量心一定要有！

我有句說話送畀在坐咁多位兄弟姊妹，我讀form 1.嗰陣時，我呢句說話記到依家，所以我唔使死住，我讀書時form 1.，嗰間野雞學校，位老師好正氣，文質彬彬，後尾我先知原來係國民黨陸軍嘅師長，陸軍師長好高級帶兵架，咁當然佢嚟到香港唔得啦，有人請佢，唯有喺學校教中文啦。佢嗰日第一當同我哋成班講，今日第一堂，你哋記住呀，「做人自卑感唔應該有，但自量心一定要有」！

我絕對冇自卑，但我好自量。自己知自己能力點，做自己能力上嘅嘢，但呢個世界上無論男又好女又好，或者做生意。明明有資格做細細地、中中地生意，又做到大大，我見好多好多，女人又係。我就憑住呢兩句說話，捱到今日，touch wood講句就唔使仆街住，我仲幫緊好多人。

我順便喺度提一提呀，我喺全香港，細路哥呀吓，男仔女仔，may be 一個from一個家庭，兩個三個from一個家庭，我諗點都接近一千個細路哥。個個月供緊佢哋呀！（好大聲）有冇錯呀？（又問助手）我有冇出過聲呀，我又唔出得聲，全部畀現金呀，我出得聲畀現金，佢又可能攞唔到綜緩呀，你哋聽唔聽到呀。

大劉表示自己很留意《東張西望》，特別一些民生議題，亦有幫補一些經歷意外的家庭。

我做完呢啲你哋又唔知又唔講，我唔係嗰啲做完喺電視影番張相先，x嗰啲，呢啲咁嘅屎忽嘢我哋唔係唔識諗，唔係唔識做，不過，我好彩過佢哋少少囉，我唔需要做囉。你哋明唔明我意思呀。我哋有個部門專接觸呢啲咁嘅人架，有個咩建築地盤有人死咗，司機撞車死咗，我睇電視《 東張西望》睇見報紙，即刻搵佢哋部問跟進。

有啲好慘，喺電視見到個的士司機，60幾歲，有個雜種仔痴線，上到的士即刻搵把刀拮死咗個的士司機，唔知你哋記唔記得呢單案，你哋善忙呀。後尾畀警察喺離島拉咗啦，我睇電視見到好慘，有個媽，大個女喺中文大學讀緊會計，一個細女13歲，仔9定10歲，肥肥地，我見佢手好緊張，明知老竇啱啱死咗，記者招待會，知死咗老竇，我見到即刻飊眼淚。

我唔知我哋一個月畀佢哋幾錢呢？（萬幾至2萬蚊）應該唔知呀嘛，（因為佢哋暫時有啲保險claim住）哦，唔係作，我哋仲成間屋同佢裝修過，換晒冷氣雪櫃，全部換好晒。咁我有冇同佢哋講呀，要供到個細嘅讀到去大學，佢唔讀為止呀，佢鍾意讀碩士碩士、博士就博士。仲有呀，佢鍾意食日本放題，我叫啲同事耐唔耐叫啲好嘢餐廳，畀佢食放提呀，我係咪要講呢啲嚟博同情呀？！

我一次都未見過呢班人一次面架，我剩係見人慘我就幫，唔通我要攞呢啲嘢要博你哋在坐，或者其他仆街、PK仔、PK女去同情我？你哋未夠班囉。