大劉劉鑾雄記者會全紀錄(中) 被指報恩與甘比結婚 劉生激動澄清

上文題要:大劉劉鑾雄因為被傳與呂麗君復合，而招開記者澄清事件，其間亦就很多傳聞作回應，劉生表示多年被屈，尤其有不少人身攻擊傳聞，但都選擇不回應，今次藉著記者會回應，其中更清楚交待分布遺產原因，亦回應當年有傳大劉因為陳凱韻母親願意換腎救他，所以大劉要與陳凱韻結婚....

大劉昨日在記者會上滔滔不絕。(葉志明攝)

大劉表示自己很留意社會民生,更會低調地助人，之後話鋒一轉，表示多年來被人在抹黑，他說:「乜嘢都畀人講㗎，又話掟支票，又呢樣嗰樣，又話春卷、乒乓波、網球乜都有㗎，有好多傳聞係人哋嘅，傳傳下去咗我到，我又唔想累人哋，畀人知道原來都係名人但咁變態，Anyway我而家要講，講完皇室大廈嘅過程同埋蕭若元，你識佢嘅唔該同佢講聲，俾我叫聲你做蕭公子，講少啲啦，你要講嗰個蔡英文仲好啦，不過佢唔敢講啦，講兩講喺台灣俾人拉咗啦，唔好立亂招搖撞騙，講我啲嘢，講到好friend ，又話我咩狂躁症呀，狂躁症真不能控制自己，我諗佢個症就一定有嘅，學陳奕迅話齋，佢荷包呢個咩呀，荷包乾硬化，佢就嗰症就係荷包乾硬化，話我狂躁症?哼!

So far我講咁耐有冇講粗口?(記者表示有喎!) 邊句呀?係有嘅唔怕講，(記者表示雖然有粗口但聽得舒服)哥哥，我同你講啦，有啲電視劇話大聲講，唔係代表我冇禮貌，我講粗口係宣洩我憤怒，你明唔明呀?

記者會結束後，不少記者爭相與大劉合照。(葉志明攝)

「有啲人有傳聞話我係黑社會爛仔㖭啦，你有冇聽過呀?有冇人聽過呀?唔怕講呀?有?有冇聽過小文?有冇聽過呀?(記者小文表示有聽過但相信劉生不是)，我15歲零一個月，就去咗英國讀書，點知嗰年呢，返咗兩堂，就學識打枱波英國桌球，咁我阿媽知道我冇心機讀書，就掟咗我去加拿大多倫多，希望有遠房親戚照顧，咁呢轉轉反側就大學畢業返嚟，就喺我阿媽間工廠做嘢，咁我就好勤力呀，我48年前已經中東、非洲去渾哂，我都想做黑社會呀，但我冇時間囉，我想同你講你啦，你睇我嗰樣邊一忽似黑社會，雖然黑社會冇樣睇喎，有啲道貎岸然就係黑社會，但我見到蕭乜乜，著到好執正㗎，佢又唔係黑社會佢扮黑社會咋，但佢就黑幫揾食嘅，倫敦金呀，電話騙案呀，你聽唔聽我講咩呀?(小文表示知你知我講邊個做)你知我講邊個就thank you very much,(小文表示那個人兒子當律師)係呀，知道我分咗身家，睇到我條數即刻嚟上千我喎?我真係他媽的，買棺材唔識訂呀?(小文表示那個人會這樣做)佢梗係做得出啦，但佢搞錯咗嘛大佬!你幫我阿爺淨畀我㗎?阿爸剩畀我㗎?我自己創業或手興家，我都唔識你，你無端端畀我做乜春呀?唔該，所以我諗咗唔夠兩三秒，我記得以前識個女仔做律師，佢已經同我講，佢個仔喺我用嘅律師樓做律師，我諗咗之後，即刻打電話畀嗰partner，我XYZ佢，我話大佬，我身家咁重要嘅嘢，你唔自己跟，你畀條黑幫份子嘅仔跟?你而家返去同你老豆講，即刻唔夠三日呀，就送盒X畀我，我而家都未講之前，都冇諗過會發生呢啲事呀?但係你知道佢背景，你話佢做得出?我諗你都熟佢嘅來龍去脈，前因後果，我有冇認錯?呢亭人倫敦金，倫敦幾日之後冇幾耐先嚟做我世界，不過佢攪錯咗囉，你哋聽唔聽得明?」

大劉不相信呂麗君與阻街男子是一夥人，覺得蕭若元的推測不可信。

「我今日係博同情，嘅係你唔知道我有幾痛苦，狂燥症就一定冇喇，創傷後遺症一定有，因為創傷咗N咁多次呀，Anyway而家要講講完，又講返澄清嗰個通告，澄清通告講乜架?Noel你講出嚟啦，我想補充一句，蕭若元話可能呂小姐叫嗰個踎喺地下嗰個，企喺度撞，我個人思想呢，我認為絕對唔係嘅，我呢到要澄清，絕對唔係，點解我知道絶對唔係呢?行走江湖喺商場打滾咁多年，嗰啲真係呀?我都睇唔出呀?我真係要剖腹自盡，都好似去咗日本咁，武士道精神，但有啲人加鹽加醋，其實咩都可以任你作?你夠膽面皮厚冇底線厚顏無恥就得架喇。」

「嗰個財產處理咗畀陳凱韻與家人，我想特別澄清，除咗陳凱韻嗰三個細路有，仲有其他家人，當然其他我家人，包括呂麗君嗰仔女啦，可能包括寶詠琴以前啲仔女，我就想澄清呢樣嘢，費事有啲人又話，你身家畀陳凱韻納哂喇，無咁嘅事，絶對冇咁嘅事。」

大劉讚劉鳴煒不單止讀書叻、事業有成，最重要是好肯幫人。

講真我最大個仔，今年都42就嚟43，佢喺我未有第二啲細路之前，得佢一個仔同一個女，都後尾呂麗君生咗到陳凱韻生，佢都最大，今年都42、3，佢除咗讀書叻，做得嘢都事少，個人亦越來越成熟，我最開心，就係佢好肯好肯好肯做好多善事，我最開心㗎，呢個係我最開心㗎，呢點我想補充㗎，費事第時有啲人睇到，又話陳凱韻同佢屋企人「納」哂，所以我要澄清呢樣嘢，咁講真處理財產，我入唔怕，講畀你哋聽，當時我去處理財產嘅事，我同陳凱韻結咗婚兩日，咁就同啲律師討論，律師同我講『劉生，你同陳小姐結婚都唔安全㗎?』我問點解?因為你啲財產喺信托管㗎，仲有得拗，打官司㗎，咁我諗咗兩晚之後，我寧願犠牲小我，as a gift 送哂出去，我曾經同我律師講，我寧願送出去畀錯人，都唔希望俾咗啲天下極壞極壞嘅人，極壞極壞嘅恐怖分子，呢樣我想澄清返呢樣嘢。」

「第二，我講返對呢八年網絡呀，你哋熟啦，我都唔識上網，唔識睇啲網上新聞，唔識用智能電話，但我都知你請人就大把網絡打手，我明明而家已經縮水、豬腸，我夠可以話我大春袋啦，喺呢個網打手吹下，畀錢咪得囉，但有啲人呢好鍾意利用網絡呀，去歌頌自己，就去踩人㗎，我見唔少嘅，而家講起，我又要講一單嘢，我睇見真係擰下擰頭。」

大劉強調與陳凱韻結婚不是因為報恩。

「話我點解要同陳凱韻結婚?因為佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩，就要同陳凱韻結婚，你哋記唔記得有單咁嘅嘢?嗰單嘢如果唔係某某人做嘅，我批個頭，切咗條脷出嚟畀你當凳坐呀!你哋聽唔聽得明我意思?我而家冇講名，你哋知唔知我想講咩先?(小文表示聽過這件事)咁仲有咩人會講呢啲嘢呀?小文姐?我要換腎，都揾個後生啲啦，60歲人仲揾個老腎去換?滷味我就鍾意食嘅，鹵水鵝嗰啲呀，我講，但有人喺周刊講話我同阿陳凱韻結婚，因為佢阿媽換咗個腎畀我，所以我要報恩，我被逼先同佢結婚，咁邊個利益衝突要講呢啲嘢呀?你哋明我講咩嘢呀?小文，你明喇!多謝多謝。」