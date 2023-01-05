Eason陳奕迅紅館騷後台大揭秘　演唱會衫到底洗唔洗？

陳奕迅（Eason）正舉行一連27場的《Fear and Dreams》紅館演唱會，日前他就帶大家遊走演唱會的後台，揭開台底合共四條通往台面的秘道，包括6號只供表演小妹妹用的通道，Eason唱《七百年後》時的旅行車就是經9號通道運上舞台，3號通道就是「肉人」專用。台底更搭建了一間房，放置了全身鏡、毛巾以及水，猶如一個小型補給站。而1號通道就是通往舞台中央，介紹期間，Eason一度熱到除去外套，相信大家可以感受到台底的高溫。



Eason帶大家遊走演唱會的後台。（影片截圖）

Eason又展示演唱會上的道具，有太空廠、以及被他稱為「古天樂專用的曬燈床」：「曬完之後一定紅，但都要個人黑先得，如果唔係半紅不黑。」最後，他還為各位介紹特別通道：「舞蹈藝員同樂隊嘅，我都係樂隊成員之一，所以可以行。你哋唔可以，冇人可以入到呢條通道。」這條神秘通道其實是通往後台的鏡房，放滿舞蹈員的服裝以及跳舞用的道具等等，其中一幕舞蹈員戴上的藍色面具，原來是照着Eason的樣子做，而面具亦會每日清洗。至於Eason的演唱會服裝會否清洗？答案是會的，造型師也為他準備了每款兩套的服裝。

舞蹈員戴上的藍色面具，原來是照着Eason的樣子做。（影片截圖）

面具亦會每日清洗。（影片截圖）

點撃睇台底情況：