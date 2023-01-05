苗僑偉回港與黃日華夏雨等老友聚會　即場與三嫂鍚鍚慶生大曬恩愛

三哥苗僑偉和戚美珍逗留加拿大近一年剛返港，日前就相約黃日華、盧海鵬、林建明、連炎輝、羅蘭和夏雨等一班圈中前輩聚會，更為戚美珍齊齊慶生，三哥三嫂更即場玩鍚鍚，非常恩愛。在三哥與仔女團聚期間，黃日華曾一度在社交平台曬出一張與三哥多年前的合照，並留言道：「兄弟想你了。」事隔3個月，三哥回港即現身與好兄弟相聚，兩人的兄弟情令人羡慕！

友情可貴！（Facebook照片）

識於微時的三哥同黃日華相識超過40年，互相見證着對方成長，前年他們就一起作客TVB節目《諸朋好友》，大談昔日拼搏點滴，期間黃日華更公開感謝好兄弟，陪伴自己走出喪妻之痛：「我最失落最無助時候，三哥收到呢個消息就第一時間問候我，跟住落嚟個幾月佢好多次朝早打嚟問我起身未，去食早餐去飲茶，佢喺呢段時間陪住我、開解我，同埋我太太設靈同出殯兩日佢都好有心到場打點一切，三哥都好義無反顧搵位，所以我喺呢度多謝三哥。說話無須要講太多，做兄弟嘅支持你、扶持你、開解你，我覺得呢樣係任何錢都買唔到。」

好恩愛！（Facebook照片）

兄弟情盡在不言中！（影片截圖）

照片中，甚少公開露面的夏雨亦有現身，早前上郵輪歐遊嘆世界的他臉色紅潤看來精神不錯，難得與老友見面，笑容十足！