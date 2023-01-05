林夏薇練成fit爆身型　老公下廚晚晚餵飽唔節食：照顧得好好

林夏薇早前擔任修身公司代言人，日前（04/01）在IG貼出的廣告硬照以粉紅泳裝示人，大曬腰間馬甲線和事業線，性感得來又散發青春少女氣息，不少網民都大讚她身形fit爆又性感。今日林夏薇出席修身公司記者會時，就透露了自己減肥keep fit，以及拍廣告時的辛苦經歷。



林夏薇keep得好fit。（IG圖片）

林夏薇接受《香港01》訪問時說：「每一條線都得來不易，哈哈，因為知道要拍呢個廣告就要更加勤力，喺短時間內希望有一個好狀態俾大家睇到。每日至少都要個半到兩個鐘運動，再加埋去做機，好彩出嚟效果都好靚。」

她直言，拍攝廣告時亦一點都不輕鬆。她說：「啲動作非常之高難度，要扭嚟扭去，好高難度，令我抽咗三次筋，不停抽筋，好彩導演仲讚我表情管理都幾好。因為隻腳抽緊筋，塊臉仲keep到個靚樣。」她透露，每天的運動多數都是重量訓練，她說：「做腹，因為線條要出，腳啦，因為要firm，同埋胸、手臂，仲有背肌，因為要做一個全身嘅訓練先會firm。我本身都瘦，所以今次我要增肌，反而食咗多咗嘢。」

林夏薇好靚。（林迅景攝）

一邊拍劇一邊修身，飲食不會影響進程嗎？她回答，其實與劇組一齊食飯盒也不會影響。她說：「每日都食多啲生果，飲多啲水，同埋自己會自製生果水，拍劇嘅時候廠入面同事全部都睇我每日飲啲咩水，佢哋又跟我一齊飲，一齊買個大樽。出外景我咩都食㗎，有時佢哋食唔到咁多，都畀晒我食，哈哈。我食嘢係唔會點揀飲擇食，最緊要係健康，唔夠瞓都會食好多嘢。」

林夏薇keep得好fit。（林迅景攝）

她也透露，家中還有個十分支持她的老公。她說：「佢見到我有咁嘅效果，佢自己都話自己好想去試。反而你話我食好多嘢，好多時都係夜晚收工返嚟，佢仲要整宵夜俾我食，照顧得好好。佢會煲吓湯，一啖飯一啖湯咁樣，等我唔好咁攰。」記者讚她的老公是好男人，她也回答：「梗係啦，佢仲識煮好多個餸添。」

林夏薇皮膚好好。（林迅景攝）

近日內地開關，林夏薇被問道會不會趁新年與林峯聚一聚，她就說：「如果通關嘅話，大家親友戚友見面都會方便好多。」約在哪一邊見面？她回答：「唔一定喎，到時睇工作安排。」傳言林峯一家移居上海？她說：「我都唔知，佢應該兩邊走，佢喺香港都有工作，不過之前（喺內地）做咗個綜藝節目先至返去。」