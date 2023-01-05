陳自瑤放震撼彈騷噴血床照　意態撩人迷到眾生：我行唯美路線

陳自瑤（Yoyo) 今日（5/1）現身觀塘出席無綫熱播劇集《有種好男人》宣傳造勢活動。提到她近年狀態大勇，毫不吝嗇性感身材，不時在社交平台大派福利。日前亦不例外，上載多張噴血性感床照，照片中的YoYo輕露香肩，亮出迷人鎖骨，坐在床上僅用白色棉被遮掩上半身，眼神迷離兼意態撩人，噴血指數爆燈，成功俘虜一眾網民。

Yoyo日前賀新年，在社交平台上載多張性感唯美照，引起網上熱話。（葉志明攝）

Yoyo接受《香港01》訪問時靦腆說：「其實之前已經出咗類似嘅一輯，但都係之前影落嘅。其實仲有好多相我仲未出嘅，咁啱又喺新嘅一年，所以就出第一個Post，就好似新嘅開始，所以我就揀一啲自己鍾意嘅相擺上去同大家分享。（輯相係自己構思？）其實我同攝影師都有諗，畢竟自己都係模特兒出身，都鍾意俾人影，相反而家拍戲就少咗機會影相。其實做戲同影出嚟嘅相，都能帶出一啲訊息同感覺。」

Yoyo重新考慮出相集。（葉志明攝）

Yoyo亦透露過往一直都有留意外國模特兒的相片作品，相當富有唯美感：「其實我主要唔係行色情路線，係行唯美感嘅路線，例如就好似剛剛瞓醒懶洋洋個種感覺咁。（有否想過出相集？）點解會有咁多人都咁提議我嘅，我出大家會唔會買先？不過講真，我真係冇特別咁去諗過，但你哋又再提一提，咁我唯有再認真在諗一諗。（有咩隱憂令你唔想出相集？）我怕冇人買。（實有人買請放心！）希望大家會鍾意。」