施匡翹小背心唱《差不多小姐》　《愛·回家》KC善姐同粉絲玩遊戲

安德尊、滕麗名、歐瑞偉、施匡翹、麥貝夷及Byran Li出席跨年倒數活動，一同送舊迎新，迎接2023年的一刻。活動成功吸引了數百名觀眾現場圍觀。



施匡翹（Zaina）無懼寒冷穿上小背心，還一口氣唱了四首歌曲。

在新城勁爆頒獎禮2022獲獎香港金曲年度最佳進步奬銅獎及勁爆跳舞歌曲的施匡翹雖然沒有表演得獎歌曲《My 1st Car》，但都獻唱了自己的經典歌曲《差不多小姐》及《初心》。雖然在戶外表演，不過Zaina無懼寒冷穿上小背心，還一口氣唱了四首歌曲，被司儀大王問到新一年有什麼願望，Zaina表示希望能夠帶多點正能量給大家，不單是認識她的人，而是認識她作品或在她作品裡得到安慰及快樂，她就很滿足了。

麥貝夷邀請了唱作歌手Byran Li一齊演唱出道經典歌曲《勾手指尾》。

而久未踏進幕前的麥貝夷邀請了唱作歌手Byran Li一齊演唱出道經典歌曲《勾手指尾》，更一度跟現場粉絲大合唱，勾起不少人的回憶。被大王問到會否因為轉戰教育小朋友而錯失了自己幕前的事業，貝夷表示沒有因而錯過，今天都慶幸能夠站上台上。

《愛·回家》演員滕麗名和歐瑞強在玩團體遊戲。

同為劇集《愛·回家》演員滕麗名和歐瑞強在玩團體遊戲環節「估歌仔」竟然猜不到《愛·回家》的主題曲，知道自己猜不中自己有份唱的歌曲，二人都大顯錯愕，場面認真搞笑，不過滕麗名十分識做，立即大開金口唱《開心速遞》冧現場觀眾。而滕麗名表示2023年將會嘗試轉戰飲食KOL教大家懶人快餐，而新年願望是新年快樂，身體健康，百業興旺！歐瑞強在台上唱出《沉默是金》及《勝利雙手創》，而他的新年願望是：希望大家守望相助，在疫境裡大家一起齊心對抗逆境，用自己雙方創造自己將來。