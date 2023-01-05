萬千星輝2022丨TVB女星戰衣曬冷　陳瀅神秘中空對撼唐詩詠閃石胸

TVB年度壓軸盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》，將於本周日（8日）晚上8點於將軍澳電視廣播城隆重舉行，並於翡翠台直播，為隆重其事，各組別獎項提名藝人日前先後盛裝雲集電視城，為官方場刊拍攝宣傳照，無綫娛樂新聞台則全程貼身直擊拍攝花絮。



最愛歡迎電視女角色10強。

今年《萬千星輝頒獎典禮》女主角、女角色、女配角及女飛躍十強人馬競爭激烈，除了有經驗老到的實力派演員，仲有不少青出於藍的後起之秀，絕對係百花齊放。當中在「女主角」及「女角色」組別中均呼聲甚高的陳瀅，拍攝場刊當日先後以兩大亮麗造型亮相，「美麗戰場」Style係華麗戰鬥格晚裝，另一套充滿青春氣息嘅貼身超短花裙更別具「心」思，「神秘中空」設計相當吸睛！

最佳女主角10強大合照。

台慶劇《超能使者》提名「女主角」的唐詩詠同樣搶眼，其胸前華麗閃石點綴相當搶焦，性感之餘亦格外雍容華貴。除了兩位「準視后」外，麥美恩的造型方面同樣落足心思，除咗以高衩透視閃耀晚裝拍攝場刊外，其心口的透視設計更令其美好身段若隱若現；對於平時走開搞笑路線的麥美恩來說，絕對係一大突破同驚喜。

唐詩詠胸前華麗閃石點綴相當搶焦，麥美恩高衩透視閃耀晚裝拍攝場刊。

女飛躍競爭激烈

至於獎項提名方面，今年對於劉佩玥（Moon）及郭柏妍（Rosita）來說同樣係大豐收，前者分別憑《美麗戰場》提名女主角及女角色獎，後者則憑《下流上車族》提名女角色及女配角獎，二人又齊齊殺入女飛躍提名，競爭絕對激烈。除咗個人獎項提名，阿Moon拍住《美麗戰場》戰友林盛斌提名「電視拍檔」獎項，2022年對他們來說絕對係大豐收之年，為隆重其事，阿Moon先後以三大亮麗造型拍攝場刊，既有性感高貴風格，亦有青春可愛路線。至於2021年正式參與劇集拍攝的Rosita，對於自己資歷尚淺便獲得提名感到十分開心，並傻氣地笑言希望與妹妹羅毓儀齊奪女飛躍：「上年有兩個男飛躍，今年唔知會唔會有兩個女飛躍？」

當中在「女主角」及「女角色」組別中均呼聲甚高的陳瀅。

除了羅毓儀與Rosita同屬十強名單新面孔外，憑《愛上我的衰神》人氣急升的陳嘉慧亦是首度殺入十強，獲兩大提名嘅嘉慧亦同樣躋身「女飛躍」十強。已係第三度提名「女飛躍」嘅戴祖儀在粉絲鼓勵下放下「偶包」，以綜藝節目《不可能任務》中的爆喊豬頭相拉票，更因而成功吸Like，相當搞笑。

今年對於劉佩玥（Moon）及郭柏姸（Rosita）來說同樣是大豐收。

同樣以奇招增添勝算嘅仲有憑「反骨琪」成為「女配角」大熱的蔣家旻，她更笑言是化妝師嘅主意：「最近我化妝師幫我化妝，叫我keep住『反骨琪』，我好少好smoky eyes，佢亦都唔係好想我用黑色，我哋用咗啡色眼影。所以最近見我嘅妝容都係偏向反骨啲，好似台慶啦、影頒獎禮場刊啦。」

陳嘉慧憑《愛上我的衰神》人氣急升，而戴祖儀已第三度提名「女飛躍」。

酷爆Gigi有驚喜 JW瞓身爭「女飛躍」

其實今年「女飛躍」絕對競爭激烈，除了有不少港姐級人馬及新面孔外，還有歌唱界實力者—炎明熹（Gigi）及JW王灝兒，二人拍攝場刊時亦同樣帶來驚喜。首先是出名搞笑嘅Gigi，埋位拍照時即九秒九進入Cool爆Mode；至於JW以極低調透視裝上陣外，更擺出「瞓身」甫士，盡顯爭獎嘅決心。

今年「女飛躍」絕對競爭激烈，除咗有不少港姐級人馬及新面孔外，還有歌唱界實力者—炎明熹（Gigi）及JW王灝兒。