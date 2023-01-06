東張西望｜大角咀老婦疑餵老鼠極力否認　突然情緒激動推開女主持

昨日（5日）的《東張西望》講到大角咀福全街有一名老婦會把廚餘掉到後巷疑似餵老鼠，影響附近的商舖，《東張西望》收到投訴後到現場進行採訪。原來該名老婦已有前科，3年前已經隨街扔食物餵飼野鴿及野貓，導致大量老鼠出沒，之前經過報道後問題曾經一度改善，但最近該名老婦又再出現疑似餵老鼠。

製作組在附近的商舖設立多個閉路電視，記錄對面的大廈平台什麼時候該老婦會出來餵老鼠。經過幾日的記錄就發現有一位老婦會在不同時候掉下一些廚餘，然後會引來不少雀鳥過來搶食，而這些廚餘不止會引來雀鳥，更會引來老鼠，令附近的商舖不滿。

大角咀福全街有一名老婦會把廚餘掉到後巷疑似餵老鼠，影響附近的商舖。(節目截圖)

《東張西望》主持到大廈了解時，該名老婦突然出現，主持立即追訪老婦連環掉廚餘落樓的原因，該名老婦連聲否認，更指圍木板是因為：「佢哋成日拜我，大家都唔相識，仲有成日周圍投訴，唔止一次，成日話要上嚟我呢度，一個阿婆上嚟做咩？」而老婦最初態度還好，但情緒突然十分激動，一直指著主持人罵：「個個人屋企都會有老鼠，胡說八道，下面係一個大露台，香港地有邊一個大露台冇老鼠。」說著老婦更出手推開主持人，老婦激動的說：「殺人放火都唔關你事！」

《東張西望》主持到大廈了解時，該名老婦突然出現。(節目截圖)

老婦突然情緒激動。(節目截圖)

雖然老婦出手未算大力，而主持人亦未有因此而受傷，但《東張西望》主持人不是第一次在採訪中受襲，像去年5月中，主持人利穎怡亦受襲，更要到醫院治理。所以不少網民都勸喻TVB不要再派女主持人去採訪危機性高的部分，更有網民叫TVB找個有武功根底的人去做採訪這些有危險性的部分，可能減少主持人受傷的機會。