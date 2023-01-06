36歲性感女星IG罕曬全裸照　老公一個體貼舉動遭網民批評：阻住晒

以《波西傑克森》（Percy Jackson & the Olympians）、《加州大地震》（San Andreas）等電影走紅的荷里活女星Alexandra Daddario（亞歷珊卓達迪莉奧／亞歷珊卓妲妲里奧）以甜美臉但搭配惹火身材著名，是許多影迷心目中的性感女星代表人物。今年六月份她與比自己大17歲的製作人Andrew Form結婚，公布了一系列浪漫又復古的婚紗照，獲得網友們許多好評。



女神脫了！Alexandra Daddario性感曬全裸照

最近Alexandra Daddario也在IG中和網友分享自己度假中的照片，照片中這位火辣女神一絲不掛的背對鏡頭，展顯出完美的傲人好身材。而掌鏡者幽默的用一指手指頭擋在鏡頭前，遮住了重點部位。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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最可恨的大拇指，全球網友撻伐IG掌鏡人！

拍下這張照片的人極有可能就是女神的老公Andrew Form啦！許多網友都開玩笑留言怒吼回應「老公的手指真是世界上最可恨的大拇指！」、「這根大拇指毀了我的一天！」雖然Alexandra Daddario已經榮升人妻，但她依然是全球許多男性同胞心中的頭號女神囉！

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