盤點2022年跌市置業藝人　《3日2夜》吳紫韻逾2000萬入市晒豪裝

2022年香港經濟不景，股樓齊趺，樓盤蝕讓新聞經常出現。但隨住2023年中港正式通關兼股市反彈過2萬點，問始有不少意見稱樓市有望返彈。其實過去一年，都有藝人明星毅然入市置業趁低吸納，更有女明星一炮過買入西貢豪宅，認真有實力。



TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉。（IG@ngpurple）

吳紫韻買逾千呎單位

現年29歲的TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）因主持旅遊節目《3日2夜》及《姊妹淘》而為人熟悉，在踏入2022年首日，Purple率先在IG透露成功上車：「短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。」原來Purple早在去年底以1,963萬元購入大埔白石角新盤朗濤一個逾千呎單位，升呢做業主。Purple更拍攝了一段短片，公開自己的閨房！

Purple在片中介紹的是自己的睡房，可見採用簡約風設計，牆身以白色及灰色為主，再配上淺木色家具等，床的左手邊就是Purple特別打造的專屬打卡位，外觀像是一間屋仔，設有綠色皮質枕面凳同靠背，平時她會在這個區域休息，還可以盡情影靚相。床正對着的就是衣帽間，採用地台設計，預留了很多儲物空間，而手袋就放在玻璃櫃內，一目了然。而床的右手邊就有一個約100呎的平台，放置了雙人鞦韆及幾盆植物，除了可以Chill下之外，還可以在戶外做Gym，相當寫意！

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來港發展17年的劉心悠，早前斥資2,250萬元買入西貢清水灣道澳貝村一幢村屋。（葉志明攝）

劉心悠「一炮過」買全幢村屋

人稱「心悠BB」的劉心悠在台灣出世，2005年來港發展，至今已經17年，但直至去年劉心悠才在香港置業，早前她以首置名義斥資2,250萬元買入西貢清水灣道澳貝村一幢村屋，建築面積2,100平方呎，屬四房套戶連三廳間隔，她出席活動接受訪問時直言是將外國的物業賣掉套現後「一炮過」付款。

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葉子楣透過招標斥逾3,600萬元購入瀚名一伙三房戶。

葉子楣3,600萬元購入瀚名

90年代艷星葉子楣去年４月時透過招標斥逾3,600萬元購入瀚名一伙三房戶，屬首置名義入市。瀚名高層A室，實用面積1,132平方呎，屬於三房間隔，望開揚九龍塘樓景及獅子山山景，約3,623.8萬元招標售出，呎價為32,012元，單位連一個價值280萬元的車位認購權、及兩年管理費津貼。