國際頂尖電音 DJ 及音樂人 Alan Walker 今晚(6/1)於亞洲博覽館舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》音樂會,並邀請MIRROR及DJ Hello Kitty擔任嘉賓,而姜濤就因身體抱恙未能參與演出。

Alan Walker與MIRROR跟台下觀眾大合照。(陳順禎攝

MIRROR於演唱會尾段壓軸出場,與Alan Walker crossover歌曲《Darkside》。11子一出場再次將氣氛推至頂點,他們落力跳唱,亦不時叫觀眾「Hands up」,全場觀眾隨即舉高雙手兼企起身擺動身體。Alan Walker高呼:「Hong Kong, make some noise to MIRROR」、而AK亦回應:「Make some noise to Alan Walker」。最後,Alan Walker和MIRROR與台下觀眾大合照,而Alan Walker亦以大熱歌曲《Faded》作結尾。

MIRROR 11子落力跳唱。(陳順禎攝)

