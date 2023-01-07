楊明出獄首開腔怕忘詞睇「貓紙」 兩度90度鞠躬道歉

無綫藝人楊明去年因不小心駕駛罪成被判入獄18天，今日刑滿出獄，早上9:28分離開赤柱監獄，之後直駛往將軍澳電視城，會見助理總經理(藝員管理及發展)樂易玲小姐，但傳聞中的主席許濤先生並不在場。

楊明接受了東張西望及娛樂新聞台約3分鐘訪問，一開始說：「大家好，我啱啱喺入面出返嚟，喺呢十幾日入面，我諗咗好多嘢，反省咗好多嘢，有一啲嘢好想好認真咁樣同大家講，我驚我自己講得唔好，又或者有啲講漏咗，所以記低咗。」

（無綫娛樂新聞台截圖）

（無綫娛樂新聞台截圖）

清一清啖後講：「對於我飲酒嘅習慣，為大家同埋公司帶嚟好多麻煩同擔憂，我深感抱歉，我喺度向大家同一直關心我嘅家人、朋友同公司，喺度好認真，對大家講聲對唔住。」

楊明站起身，作90度鞠躬，然後再坐下繼續講：「我好明白，我做出嚟嘅行為係完全唔可以接受。受到今次嘅懲罰係必然，喺裏面呢十幾日我不停咁反省，我知道遵守法紀、遵守道路交道係非常之重要，我每日都喺入面提醒自己喺每日都要謹慎言行，認真工作，做番多啲嘢回饋社會。我唔會容許我自己再做出同類事情，呢件事呢，我的確係人生中一個好大嘅教訓，希望大家日後畀多啲空間、時間同機會，畀我可以重新出發。」

然後放低紙，望住鏡頭以真誠態度話：「最後希望接受我真誠嘅道歉。」再次站起鞠躬講：「對唔住！」