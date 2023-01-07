因為愛情｜連詩雅爆父母因生意不景鬧交至離婚：啞忍係會慢慢累積

（2023年1月7日）由連詩雅（Shiga）主持、一連15集的《因為愛情》，逢星期一至星期五晚上10點半J2（82台）播映。節目中Shiga訪尋了12個特別的愛情故事，讓觀眾體會愛情偉大之處，是既可超越傳統觀念和時間、亦可跨越地域甚至生死。

昨晚（6日）播出一集的愛情故事主角是Natalie+Simon，同是出身自營商家庭的二人，因N個巧合及共通點，由「大哥哥與小妹妹」演變成情侶再結為夫婦。原本各自有正職的二人，因為Natalie生完小朋友後的一些想法，齊齊辭掉原本的工作，開創屬於自己的環保物料鞋事業；作為老公，能夠這樣義無反顧支持老婆的想法，當中有多愛錫另一半著實不言而喻。

雖然二人對生意流程及marketing有一定實戰經驗，但由於要「由零開始」，所需花費心力並不簡單，除了要像打工仔般正常時間上班，下班回家湊完仔後還要繼續開行Turbo開會、覆Email及趕進度等，難怪這對一向甚為著重儀式感的夫婦，由每逢生日、紀念日及大時大節都要出外吃大餐慶祝，變成落樓下茶餐廳吃早餐都是奢侈：「我哋啱啱嗰個（結婚）周年，有落少少Effort，就係落咗樓下茶餐廳，食咗個快嘅早餐，呢樣都好耐冇做喇，同埋都好耐未試過靜低落嚟，唔係講公司。」

愛情係可以共患難，需要包容，亦需要努力

雖然「拍拖」時間變少，但相對及交談的時間其實沒有減少，但因涉及工作上的種種問題，二人由從不吵架的couple變成經常爭執的一對，Natalie笑言：「你諗得出嘅嘢都可以拗到，以前係冇拗撬到佢（老公）會擔心點解冇交嗌嘅。」由「零拗撬」走到「乜都拗」，Simon直認難受，除了憑藉到Natalie的愛錫主動認低威化解危機，自己亦開始慢慢消化接受：「我當初有誤會到（咁多拗撬）係咪感情出現問題，但後來諗通咗係對事唔係對人。愛情係可以共患難，需要包容，同埋要用努力嘅，唔係有個感覺愛就愛喇，因為其實感覺係好容易消失嘅，所以真係要好努力地愛一個人。」

節目中，主持連詩雅透露父母原來亦因齊齊經營生意不時產生拗撬，不過二人最終卻未能化解相關危機，離婚收場，連詩雅說：「我爸媽都係創業，佢哋永遠因為有一方唔想嗌交同磨擦就去啞忍，但原來呢個啞忍係會慢慢累積，去到有一日就會爆煲。」連詩雅坦言十分敬佩SN夫婦：「（佢哋決定一齊做生意）係一個好勇敢嘅決定，同埋對自己嘅感情關係好有信心。」