伍仲衡開騷向女友求婚送驚喜　黃翠如組「SPY」曬腿撐老公

伍仲衡、蕭正楠和區永權昨晚（6日）於伊利沙伯體育館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，又唱又跳，為觀眾帶來連場驚喜。

演唱會於晚上八時半開始，三子身穿浴袍以新歌《HEA到爆》為演唱會揭序幕，區永權與11歲細仔區靖華（阿Bu） 同台演出，仔仔打豉似模似樣有勁力，為爸爸伴奏《We will Rock U》，全場拍爛手掌歡呼。適逢昨日是區永權大仔區靖嵐12歲生日，媽咪特別送上蛋糕，全場觀眾大合唱生日歌，一家四口在台上合照留念，温馨滿瀉。曾是組合「星盒子」成員的區永權，更隔空與兩位舊隊友陳鳳及徐繼宗合唱《好朋友》，氣氛感動。

區永權與太太、細仔區靖崋台上慶祝大仔區靖嵐(左二)生日。

區永權與細仔區靖華。

蕭正楠一口氣唱出K歌Medley以及伍仲衡為他創作的新歌《小小大人物》，提到新歌是紀念已故的爸爸，蕭正楠說到這裡忍不住哽咽，眼泛淚光。HEA三子更特別邀得「組合SPY」擔任嘉賓，三人演唱《美少女戰士》，成員連詩雅（Shiga）、黃翠如（Prisclila）及陳自瑤（Yoyo）大騷美腿，觀眾歡呼聲震天。Shiga與伍仲衡合唱《刻不容緩》、Yoyo與Albert合唱《相愛很難》，而翠如則與Edwin合唱《A Whole New World》。

連詩雅（Shiga）、黃翠如（Prisclila）及陳自瑤（Yoyo）組成「SPY」大騷美腿，唱《美少女戰士》。

驚喜一浪接一浪，伍仲衡原來秘密寫了一首求婚歌《你是我最精彩的旋律》，送給台下的女朋友Ida，更即席走到台下，拿着鑽戒跪地求婚，女友感動拭淚答應，全場觀眾齊報以瘋狂歡呼聲祝福一對準新人及恭喜伍仲衡求婚成功。HEA三子之後再大唱快歌Medley《倒轉地球》、《失戀》、《信者得愛》、《愛是懷疑》、《我的親愛》及《狂野之城》，齊齊走到台下跟觀眾近距離接觸，現場充斥着歡樂氣氛。

演唱會尾聲，伍仲衡向日前於加拿大離世的音樂大師顧嘉煇致敬，他訴說着與煇哥的相處及點滴，原來當年完全不懂音樂的他，全因煇哥的音樂令他着迷，才令他開始對音樂產生興趣及研究，他十分感謝煇哥在音樂上的指導，多次忍不住落下男兒淚，並展出當年煇哥送給Harry的一座煇哥與Harry的人形公仔並寫上「努力加油」，Harry落淚說：「呢座公仔將會永遠陪伴我繼續走音樂路。」最後HEA三子獻唱煇哥作品《誰可改變》及《真情流露》向音樂大師顧嘉煇致敬。

伍仲衡、蕭正楠、區永權獻唱顧嘉煇作品致敬。