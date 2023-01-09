萬千星輝2022｜黃日華相隔13年重返娘家　拒再亮相：可能最後一次

無綫（TVB）《萬千星輝頒獎典禮2022》在昨晚（8日）隆重舉行，有份擔任頒獎嘉賓的黃日華，相隔13年再踏入電視城都感觸良多：「好耐冇見喇，大大話話都成13年冇返過電視城喇，發覺依然咁朝氣勃勃，人才濟濟，希望新嘅一輩可以承傳我哋之前辛苦落嚟嘅里程，希望你哋可以繼續延長落去啦。我覺得而家一班新人嚟講呢，佢哋好叻呀，比我哋嗰陣時做新人係聰明呀，叻咗好多好多倍。」



黃日華相隔13年再踏入電視城都感觸良多。（影片截圖）

+ 7

黃日華對一班後輩讚不絕口，更點名大讚：「男仔我比較鍾意丁子朗啦，我覺得如果佢向奸嗰方面嘅角色去演繹呢，佢個成就可能會更加高啲。女仔我鍾意戴祖儀啦，佢幾有性格、幾有potential（潛力）㗎，OK㗎，仲有周嘉洛啦，吳偉豪呀，每一個演員都有佢自己嘅性格，同埋佢哋有咁多機會啦，希望佢哋可以珍惜每一個機會，盡力去將自己最好一面展示畀你睇！」

丁子朗在劇集《青春不要臉》中與戴祖儀（Joey）飾演情侶，兩人更有不少親密戲份。（IG@karl_ting）

+ 3

當被問到有沒有機會再在電視螢光幕上出現時，黃日華就答道：「而家咪係囉，可能最後一次㗎喇，因為冇㗎喇，可能真係做咗四十幾年啦，以前咩角色都做過好多喇，同埋我哋嗰個年代好辛苦㗎，即係而家有能力可以唔使做住，就唔拍啦，享受下先啦，得閒打下機，得閒瞓下覺，得閒跑下步，得閒睇下電視！」

黃日華不時相約好友行山。（微博@陳秀珠）