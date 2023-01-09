萬千星輝丨周奕瑋做鄭裕玲接班人？　夠膽截停林敏驄發言事後識驚

無綫自2006年起，將《萬千星輝賀台慶》和《萬千星輝頒獎典禮》分開舉行，分拆後一直由「鎮台之寶」鄭裕玲（Do姐）擔任大會司儀，即使在2014年病住失聲也繼續上陣，無間斷做足15年！至去年Do姐宣布離巢，今年是她第二年缺席台慶頒獎禮。

大眾一直關心誰是Do姐接班人？而賽前大會預告會有神秘男司儀，結果由現年39歲、做了16年的TVB娛樂新聞台男主持周奕瑋（Jarvis）獨挑大樑，一人上陣主持大局，他的表現游刃有餘，十分淡定，令人眼前一亮。

周奕瑋今日接受《香港01》訪問，透露開場近10分鐘獨白是由心出發撰寫，但仍要感激幕後同事的分工蒐集資料，他說：「「幕後同事都好努力分工合作，做咗好多資料蒐集，不過因為嗰段稿真係自己想講嘅說話，咁由我自己去落筆會比較容易啲去表達到嗰份感受，不過過程入面，幕後同事都幫咗我好多，不斷幫我修改同埋俾意見精益求精，所以係大家合作出嚟嘅功勞。」

大約兩個月前收到通知，一開始亦不敢相信被選中做大會司儀，他說：「其實都係公司創作製作組搵我嘅，一開始我都吓？一刻心諗『唔係啩？我憑咩啊？』所以台上嗰段稿，真係我第一下知道要接呢個工作嘅時候嘅真實心聲。」有指不用看提示卡也能背誦如流，他解釋：「其實份稿都係早兩日先至寫好，而且通常大騷嘅稿每日都改緊，改到最後一刻，所以都冇嗰d 事前不斷背、不斷背、背到滾瓜爛熟嘅空間㗎喇。同埋其實嗰度係演員一個又一個嘅經歷，啲故事係真實、有血有肉嘅，所以其實都無刻意背稿，當講故仔同埋分享自己感受，咁啲硬嘅資料，應該就係呢16年做娛樂主播嘅訓練啦。」

周奕瑋一開場就講足10分鐘獨白。（電視截圖）

周奕瑋全程唔使睇cue card。（資料圖片）

對於被指是Do姐的接班人，周奕瑋謙說：「Do姐係我人生一個好重要嘅老師，我第一個重要嘅大騷就係同Do姐一齊做，而且Do姐一直以嚟都俾咗好多人生嘅意見我，所以我認為自己永遠都只會係Do姐嘅學生。」

在最後頒發的「最佳劇集」時，林敏驄在台講不停，周奕瑋的關鍵時刻截停對方，讓監製講感受，問到可擔心打斷驄哥說話而被鬧？他說：「事後先識得擔心，因為嗰吓得我一個主持，我有控制時間嘅責任喺身，再加上套劇嘅幕後都付出咗好多，喺僅餘嘅時間入面，好想有機會俾幕後講到感受，所以當刻真係無諗咁複雜，不過我知道驄哥會明白、唔會介意嘅」。

周奕瑋被指是Do姐接班人。（電視截圖）

周奕瑋截停林敏聰講話，讓給監製發言講感受。（電視截圖）

網民留言讚賞：「完全勝任！帶動氣氛恰到好處，不會over,不會太自我表現，壓到場！做得好好！👍🏻👍🏻😍」、「好勁呀你!記得晒要講嘅所有嘢!👏👍」、「做得好好！！尤其是係最後個收尾 成功得體地帶返俾幕後致謝，叻！💪🏻」、「今日睇先知你獨挑大樑做頒獎禮主持，既真摯又預備充足嘅開場點亮咗成個節目；雖然最尾要截聰哥都真係好難搞，哈哈！希望見你再下一成！」、「見到你單人匹馬,就眼濕濕，機會係留俾有準備嘅人，你嘅努力，係會有回報❤️❤️」、「好勁呀，雖然我無睇晒成個節目，一開電視就係你讚賞楊卓娜、戴耀明、李成昌同楊證樺果部分，一氣過無睇貓紙，勁呀！」

【歷屆《萬千星輝賀台慶2021》司儀陣容】

2006：由鄭裕玲獨擔大樑，擔任大會司儀

2007：由鄭裕玲及崔建邦擔任大會司儀

2008：由鄭裕玲、崔建邦擔任大會司儀

2009：由鄭裕玲及崔建邦擔任大會司儀

2010：由鄭裕玲、崔建邦擔任大會司儀

2011：由鄭裕玲及王浩信擔任大會司儀

2012：由鄭裕玲、崔建邦及林曉峰擔任大會司儀

2013：由鄭裕玲及崔建邦擔任大會司儀

2014：由鄭裕玲、崔建邦及林曉峰擔任大會司儀

2015：由鄭裕玲、森美及王祖藍擔任大會司儀

2016：由鄭裕玲、森美、陸永及C君擔任大會司儀

2017：由鄭裕玲、陸永及C君擔任大會司儀

2018：由鄭裕玲、陸浩明、麥美恩擔任司儀,

2019：由鄭裕玲、麥美恩、丁子朗擔任司儀

2020：鄭裕玲、陸浩明及馮盈盈擔任大會司儀

2021：由鄭子誠、周奕瑋、林溥來、李思捷、森美、朱凱婷、梁芷珮、吳幸美及譚玉瑛擔任大會司儀

2022：周奕瑋擔任導航主持