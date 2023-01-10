台灣啦啦隊女神林襄孖港女主持浸溫泉派福利　可愛羊駝靠胸膛撒嬌

J2台下周一（16日）推出全新旅遊節目《自然系女子旅行》，將由曾主持《開餐：台灣3點3》的「港女」林映暉（暉哥）擔任主持，並邀來三大台灣女神擔任嘉賓，與暉哥拍住上探索台灣解封後好去處。秉承J2女神有顏值兼有實力宗旨，三大台灣嘉賓女神均是「猛料」之人，當中包括在台灣人氣爆燈，IG Followers超越140萬的「啦啦隊女神」林襄。

林襄是台灣職棒啦啦隊「樂天女孩」人氣成員，擁有32E魔鬼身材的她同時擁有天使面孔，身為宅男女神的她冧粉絲更是相當拿手，不時在IG大派福利，成功吸逾140萬粉絲，人氣爆錶！過去一年對林襄來說絕對是豐收年，日前她在社交網回顧上年最受歡迎的9個帖文，排名第一的貼文共吸17.8萬個Likes，2022年所有貼文加起來共吸1,150萬個Likes，數字驚人，足見她深受網友喜愛。對於驚喜突降J2，林襄笑言：「主要是很想要介紹自己生長的土地給香港市民。」

林襄擁有32E魔鬼身材。

早前釋出官方預告，除了會有大自然Yoga、營火Camping，當中最震撼眼球的，還包括林襄與暉哥齊齊浸溫泉的震撼性唯美畫面，絕對是齋透過個Mon都能感受到「治癒感」。除了浸溫泉，林襄更會獻出多個「第一次」，包括住露營車、射箭、BBQ燒棉花糖及與小動物互動。

愛心爆棚的林襄為了安撫羊駝，更肉緊地送上愛的抱抱，林襄事後分享謂：「有次去宜蘭露營時園區有羊駝，是我第一次跟羊駝近距離接觸，本來以為會被羊駝吐口水，沒想到羊駝超親人，還靠在我胸膛撒嬌！」

林襄同暉哥去咗同羊駝玩。