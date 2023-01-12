張致恒雯雯婚變外界由同情逐漸變冷淡　風向大變全因一個轉捩點

藝人張致恒（Steven）近年負面新聞不斷，與老婆區燕雯（雯雯）離離合合也不是甚麼新鮮事，近日雯雯再公開指責老公「又廢又懶」，起初外界仍會對雯雯感到不值，不過最近大家已逐漸習以為常、冷眼旁觀，風向大變全因一個轉捩點。

張致恒與老婆區燕雯於2019年奉子成婚，結婚至今育有三名兒子。（ IG/ @ugly__mama）

張致恒形象插水不是一朝一夕的事，他出道以來緋聞不斷，與模特兒黃榕、傅珮嘉、鍾舒漫、莊端兒、梁皓恩等都交往過，曾多次傳出偷食導致分手，壞男孩形象深入民心。2019年他突然宣布與女粉絲雯雯結婚，並原來已秘密誕下一子，「食粉絲」、火速生仔、兼疑背女友偷食已夠令人夠嘩然，及後張致恒又被爆出欠債不還，引發「一腳踏五船」疑雲之餘，債主更被爆出是關智斌、鄭希怡、馮鎵瀠等圈中人。

Steven張致恒與雯雯現居於村屋。（IG：@ugly__mama）

張致恒於Instagram發文道歉，雯雯亦開腔力撐，當時外界仍期望婚後張致恒收心養性，做個努力搵錢養家好爸爸，婚後兩人誕下次子。惟雯雯卻不時透露兩人關係不佳，經濟問題又未解決，揚言已經到了極限和底線，更疑似發表離婚宣言，而每次和好後又會發文支持老公，反反覆覆；對於被指為「嫁錯郎」，雯雯稱：「唔試過又點知」。

雯雯於IG發表離婚宣言。（雯雯IG）

轉捩點是張致恒哄掂老婆後，突然暗示已懷上第三胎，雯雯又自爆「其實咁多胎都係意外」，網友質疑他們「湊唔掂」又不懂避孕，「咁窮都生咁多」，雯雯則反擊指是天賜禮物，堅持「窮有窮養」。此舉亦直接導致網友反感，直言「冇眼睇」，更為三位小朋友感到可憐。

雯在IG STORY鬧爆Steven張致恆「完全唔理解你呢種人生存為乜。」（IG：@ugly__mama）

早前已有不少網友指出，結婚前應已了解伴侶是甚麼人，婚後卻頻頻抱怨，令人不解；再者作為公眾人物伴侶，一時情緒上頭，事無大小公開炮轟老公，既解決不了問題，又令老公形象雪上加霜。雖說婚姻是兩人問題，外人無從置喙，然而多次不智之舉，確實令人頗為費解，只盼兩人能好好解決問題，迎來美好婚姻和家庭。