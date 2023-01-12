東張西望｜長者遇無良裝修佬工程爛尾　隨時失市建局7.5萬元津貼

年過60嘅陳先生本身打算利用津貼計劃裝修屋企，結果爛尾之餘仲要受埋傷。

周三(11日)播出嘅《東張西望》，講述市建局推出「有需要人士維修自住物業津貼計劃」，合乎申請資格嘅陳生陳太喺得到市建局批核後，將會獲得7.5萬元嘅津貼。陳先生喺揀裝修材料時，透過店舖老闆而認識專做家居維修嘅裝修工程余先生，對方聲稱陳先生所揀嘅裝修公司報價太高，又當時仲拍晒心口表示「放心交俾我哋，會幫你處理得好妥當」，之後更陪陳先生去市建局辦理轉換裝修公司嘅手續。陳先生喺交完3萬元訂後3日，余先生已火速上門開工，點知原來市建局有規定工程進行之前，會有職員上門勘察同影相，否則有可能唔會批出津貼，結果陳先生只係獲批7.1萬元津貼。

裝修公司負責人一開始好熱心咁話幫陳先生，仲話自己都係做開相關嘅工程。

工程進行期間，陳先生指余先生態度非常有問題，當中包括不接受任何意見。而工程差不多去到尾聲時，大門水泥外露、門鎖有破損痕跡；睡房門口批盪明顯凹凸不平；浴室浴屏由於有一大條空隙以及多出一個洞，所以每次沖涼時都會水長流，另外廁由於冇做到門框，導致門無法關上。由於情況惡劣，陳先生拒付尾期並要求對方上門執修，但裝修公司亦即時停工之餘，仲要陳先生簽署完工紙。由陳先生所提供嘅影片所見，裝修工程嘅余先生聲大大表示「你可以唔簽，慢慢拖！你有冇感恩我？」喺爭持下，雙方最後更發生衝突，並報警收場。

《東張》其後聯絡上余先生，但對方態度麻麻：「我做義工20年，唔只幫佢，我憑良心做事，佢嘅標準係豪宅標準，挑剔得好厲害，被佢扣錢我都唔做。」

陳先生而家屋企嘅大門變成咁。

浴室沖涼位，突然多出一個洞同空隙，每次沖涼都會變成水長流。

裝修公司認為係可以接受‧。