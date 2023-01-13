Gin Lee被問是否環球禁用黃偉文支吾以對　無緣10年原因唔講得？

Gin Lee李幸倪去年離開環球唱片之後一直未有新作品推出，昨日（11日）終於宣布好消息加盟英皇娛樂，重新出發後的第一首派台歌《Dum Dum》更找來Wyman黃偉文填詞，又雀躍表示：「終於等到時機可以同Wyman合作！」不過，這句說話卻因此成為網民焦點，令不少網民困惑表示：為何出道已經13年的Gin Lee要加盟英皇才有機會與Wyman合作？



Gin Lee李幸倪加盟英皇娛樂重新出發。（IG：@ginleeginlee）

Gin Lee今日上商台節目《叱咤樂壇》接受訪問，被主持梁文禮問到為何過去十年在舊公司沒機會與Wyman合作時，她不斷支吾以對，似乎有難言之隱。Gin Lee提到自己之所以轉唱片公司，是因為覺得英皇與自己的理念很一致，而且方向很清晰，又表示希望可以盡地一舖，瞓身去做好：「我呢一年時間都經歷咗好多掙扎，好多晚都瞓唔着，甚至緊張到生蛇！經過好多嘅考慮，而家再重新出發係好堅定，同好有信心今次一定會成功同一定會做好！」她又提到自己雖然沒有Wyman的電話，依然膽粗粗親自聯絡對方，希望能夠與對方合作：「我喺2012年同Wyman有過合照，我當時話『互相等咗兩年，好快就有機會㗎喇。』以為好快就會有機會，但係一路都冇機會，一路都刷身而過，去到今次知道自己要重新出發，我第一時間諗都無諗，就主動message Wyman，我本身仲要冇佢嘅contact！」

Gin Lee今日上商台節目《叱咤樂壇》接受訪問，被主持梁文禮問道為何過去十年在舊公司沒機會與Wyman合作時，即口啞啞。（IG：@903music）

梁文禮聽完之後不禁再問：「所以過去10年喺舊公司同Wyman冇機會合作啊？」Gin Lee聽畢即尷尬說：「嗯...係呀」她再被對方追問：「唔用得定係咩？」，她支吾以對說：「係...有啲原因...」謝茜嘉即打圓場：「太尖銳喇呢條問題！」梁文禮表示不解說道：「好尖銳咩？」Gin Lee隨即以笑化解尷尬：「哈哈哈哈，總之就係某啲原因冇辦法同佢合作...」

Gin Lee今日上商台節目《叱咤樂壇》接受謝茜嘉、梁文禮和Woody訪問。（IG：@leungmanlai）

Wyman並不隸屬任何一間唱片公司，理應不會與不同的唱片公司歌手有衝突，再加上他向來喜歡與大大小小的歌手合作，亦不計較歌手出道的年資，單單是2022年與他合作的歌手足足有22位，包括Dear Jane、MIRROR、MC張天賦、林家謙、馮允謙及鄭欣宜等等。雖然Gin Lee最終都沒有講清楚原因，但為何要成為英皇旗下歌手才有機會與Wyman合作？相信一定離不開舊唱片公司的關係。