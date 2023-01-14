黃子菲自家豪宅為囡囡大搞3歲生日Party　深得楊政龍寵愛生活無憂

楊受成兒子楊政龍（Alex）的KOL女友黃子菲（Ava）在2020年年初誕下囡囡，轉眼間覺囡囡已經三歲，日前Ava在自家豪宅為寶貝女大搞生日Party，她在社交平台Post出一系列慶生照，並透露生日Party以Minnie Mouse為主題完全是囡囡的主意：「我想要Minnie Mouse扑扑蛋糕，Minnie Mouse要粉紅色，坐蛋糕上邊，下面有Rainbow同Minnie Mouse friends. 」相中所見，現場佈置以粉紅色為主，所有點心都整成蝴蝶結造型，而Ava與囡囡就拿着Mickey同Minnie造型的氣球合照，非常溫馨！



黃子菲（Ava）在自家豪宅為寶貝女大搞生日Party。（IG@avaw）

Ava今次選擇在家中為囡囡舉行生日Party，亦曝光了屋企的環境，可見大屋設有戶外花園，空間十分闊落，特大露台更可一覽靚景！而從Ava過往分享的家居照可見大屋是複式設計，裝修以白色及木地板為主，屋內還擺放了不少綠色植物，整體感覺簡約溫馨。

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被視為集團接班人的Alex除了是英皇集團執行董事之外，還身兼英皇娛樂和英皇電影副主席身份，更被封為「城中筍盤」。（IG@avaw）

Ava在初出道時有「翻版張栢芝」之稱，入行後以接拍廣告為主，現時主力做KOL及發展時裝及美容產品生意，雖然她曾與比自己年長10歲的大律師黃添偉有過一段婚姻，但仍深得被視為「城中筍盤」的Alex寵愛。即使Alex與Ava至今未有透露任何結婚計劃，但Ava經常在IG大曬富貴生活，行頭不乏名牌手袋，她更經常出入名店及高級餐廳，生活無憂！