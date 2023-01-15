阿嬌激罕性感曬身材竟驚現排骨胸　震撼網民視覺：唔好再瘦喇

即將在本月21號踏入42歲的鍾欣潼 （阿嬌），多年來時肥時瘦的身材經常成為網民討論的焦點，年前她曾因為突然暴肥脹爆而震驚所有人。自從她去年參加了《乘風破浪的姐姐》第三季後已成功減肥，節食和做運動雙管齊下，令她回復最佳狀態，更是重回顏值巔峰，激瘦身材獲網民一致讚嘆女神歸位。阿嬌激減13kg後足足瘦了兩圈，重返出道時的纖瘦顛峰期，真是又瘦又靚，纖瘦身材更是拍得住有如紙片人的好姊妹阿Sa (蔡卓妍)。

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昨日 (14/1) 有時尚服飾品牌的官方帳號就於社交網分享了一段阿嬌與阿Sa交換禮物的短片，片中兩人互相為對方準備了驚喜禮物，阿Sa送了一個毛毛手袋給阿嬌，阿嬌則送了一個香薰爐給阿Sa，她們都很喜歡彼此所送的禮物，阿Sa更對阿嬌說了一句：「你送什麼我都喜歡。」好sweet，真是娣妹情深。

阿嬌阿Sa一向好姊妹。(ig圖片)

至於網民的焦點就落在阿嬌身上，身穿低胸小背心露臍裝的她，與阿Sa的大冷衫冬日打扮成強烈對比，露出心口與小蠻腰的阿嬌十分性感，大騷Fit爆身材，她傾前俯身時更是令人睇到流鼻血。不過片中的阿嬌明顯比前又再瘦了不少，甚至驚現排骨胸，心口位置暴瘦見骨。有網民就提醒她不要再繼續減肥了，已經夠瘦，叫她要吃多些。

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