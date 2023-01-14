39歲李彩華再晒零瑕疵混血靚樣 唔怕凍雪地穿小背心做Sport girl

現年39歲的李彩華（Rain）經常被指「膠面」，樣貎進化到混血兒樣，與初出道的清純形象有好大差別。不過，她的身材真是20年如一日，昨日（13日）在IG分享滑雪相，完全是愛靚唔愛命，在雪地上僅穿吊帶小背心大晒fit爆身材，網民讚美之餘，亦不禁問一句：「唔凍咩？」

李彩華脫去桃紅色連身上衣，在寒風下露出打底Bra Top，大擺誘人甫士；從側身、正面、近鏡、遠鏡等多角度拍攝，見李彩華五官輪廓深邃，靚樣可說是零瑕疵無懈可擊！她留言：「Mountain top 📸#snowboarding #rain #cold #happy#sportgirl」。

真係要靚唔要命。（IG@rainli1111）

李彩華喺雪地僅穿Bra top。（IG@rainli1111）

李彩華前年與內地富商黃彥書結束一年七個月的婚姻關係，有指她的前夫擁有價值十億的北京四合院，名乎其實的富二代。但離婚後，有指李彩華沒有收取對方任何贍養費或分手費，反而稱二人是經濟獨立，不需要靠對方。事實上，一直專注在內地發展的她，早已是圈中小富婆，傳她手持12個物業，身家最少有2億元。李彩華現在定居上海黃金地段，租住千呎豪宅，傳聞月花10萬元，生活無憂。

而李彩華早前有份主演的《家族榮耀》收視理想，總監製梁家樹揚言會打算原班人馬「再下一城」開拍另一套家族題材劇集。早前網上有消息指續集名為《家族繼承者》，除沿用《家族榮耀》的班底，更會有林峯加盟，讓李彩華和林峯這對過氣情侶有機會再度合照。

李彩華前年與內地富商黃彥書結束一年七個月的婚姻關係。（IG@rainli1111）

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