方力申鼓勵市民步行代替搭車　短時間內達成一億步紀錄

為喚醒市民關注氣候變化，鼓勵大家以步行代替短距離的交通工具，今日（15日）地球‧敢「動」行活動大使方力申、越野跑名將黃浩聰（聰sir）與羽毛球名將葉姵延（黑妹）一同出席「地球 ‧ 敢『動』行城市定向比賽暨嘉年華」慶祝典禮。三人與劍擊天后江旻憓及香港蛙后江忞懿一同擔任減碳隊長，號召香港市民共同累積近2億5千萬步。

地球‧敢「動」行活動大使方力申，成功助大會籌得善款。（大會提供）

方力申作為是次活動的減碳隊長之一，號召全港市民挑戰75萬步的目標，活動結束後方力申隊伍成功達成一億步，超額完成：「很高興能於短時間內達成一億步的紀錄，相等於環繞地球兩周。」他亦笑指：「自己陸上步行比較少，但於水中就比較多，習慣每天游至少3公里，如果可以計算入地球『敢』動線上行—步足減碳大挑戰，必定再創紀錄！」

三人分享減碳心得。（大會提供）

越野跑名將黃浩聰亦表示：「我喜歡跑步減碳，未接觸跑步前，三公里、六公里的路段我會乘車，現在會跑步。」羽毛球名將葉姵延（黑妹）除了以步代車，亦會在日常生活的各方面實踐低碳生活：「我經常獲得由贊助商提供的球衣，但因為比賽關係，球衣只能着一次，很多衣服都是全新還非常乾淨，所以我習慣收集舊衣服，再到宿舍樓下的回收箱捐助給有需要人士，為減碳目標出一分力。」