有種好男人16-20集劇透｜生世之謎被解開　吳偉豪要傷殘收場？

無綫（TVB）劇集《有種好男人》16-20集劇透

《有種好男人》故事大綱：

保鏢界精英楊日正（馬德鐘飾），善長風險管理，是人生勝利組，但不快樂的童年令他拒絕婚姻，然而，命運讓他遇上游子澄（李佳芯飾），一個不斷打破他人生規條的機靈女子。二人相戀，卻發現子澄是單親母親，已有一子，惟真愛無敵，縱使超出風險預算依然接受，以為能開花結果。未料子澄隱瞞一個天大的秘密，令日正懷疑子澄是刻意接近，成為戀人並非是緣份安排，而是對方精心佈局，關係迅即面臨破裂。

《有種好男人》由馬德鐘和李佳芯主演。（《有種好男人》劇照）

《有種好男人》第16集劇透：日正和子澄確立情侶關係，打算暫時暪著成林（吳偉豪飾）。中秋（徐榮飾）和少娜（楊卓娜飾）、飛雲（陳自瑤飾）和直男（黎學勤飾）亦相繼相戀。日正無法為皓然（陳國峰飾）爭取升職加薪，以為皓然因此不滿，二人關係變僵。嘉莉（伍樂怡飾）拉攏皓然過檔，皓然心動。成林到保安公司找子澄，見子澄、日正仿如情侶般有說有笑，日正即假裝責罵子澄，成功騙過成林，卻引起公司內的軒然大波……迦南（胡諾言飾）質問子澄與日正之關係，衝動爆出成林的身世秘密，日正和成林意外得悉。成林憤然離家出走，日正覺得子澄存心接近他，居心叵測。

確認情侶關係。（《有種好男人》截圖）

《有種好男人》第17集劇透：日正、子澄再陷入冷戰。成林和卓霆（林正峰飾）在酒吧鬧事，日正和中秋前往解圍，成林對日正態度極差，憤而離去。成林得迦南開解，終原諒子澄。日正撞破飛雲和直男在家中幽會，怒罵二人，意外促成他們的戀情。定天（張國強飾）拍到生意夥伴霍濟昌的偷情照片，要他安排相熟球星與卓霆會面。定天的行程外洩，日正懷疑是皓然所為，子澄幫皓然說項，被日正責罵，子澄決定辭職。直男為飛雲向日正償還四百萬，日正和中秋對直男的身份背景起疑，找符駿（曹永廉飾）幫忙調查……

懷疑陳自瑤被呃。（《有種好男人》劇照）

《有種好男人》第18集劇透：子澄、皓然辭職，日正感落寞。中秋向日正坦承與少娜的戀情，少娜的改變和中秋的愛情宣言打動日正。直男正式向飛雲求婚，認為愛情就是要承擔風險，日正被其勇氣折服。飛雲決定只在香港辦簡單結婚酒會，日正按飛雲指示約見主婚人，赫見主婚人是……日正解開心結，往找子澄道歉，誠心懇求復合。成林和卓霆跟隨定天到濟昌家會見球星，卻被告知球星失約。時有綁匪入屋行兇，綁走定天及卓霆。定天被放走籌錢贖回兒子，卻發現……

主婚人應該係佢媽媽。（《有種好男人》截圖）

《有種好男人》第19集劇透：定天想開記招講述綁架事情，日正阻止並道出自己與成林之關係，跪求定天協助救回成林。成林意外得知身處的大槪位置，綁匪及後致電定天確認交贖金事宜，成林在電話中向日正暗示藏參地點。日正追查下找到窩藏成林的村屋，引開綁匪，讓成林趁機逃走……涉案的綁匪及主謀相繼落網，但成林赤足逃走時被尖石割傷，傷口感染食肉菌，確診壞死性筋膜炎。如果情況惡化，醫生建議截肢保命。成林求日正千萬不能讓醫生截肢，其後便發燒暈倒。

吳偉豪要傷殘？（《有種好男人》截圖）

《有種好男人》第20集(大結局)劇透：成林傷勢惡化，子澄同意醫生為成林截肢，但日正堅守承諾捍衛成林的個人意願，說服子澄給成林最後一個機會抵抗細菌，讓成林奮戰至最後一刻……飛雲跟直男舉辦婚禮酒會，席間日正未能接受母親美姿的親近，中秋叫日正嘗試改變，子澄卻不願逼日正改變，亦不想介入日正和成林的父子關係中，決定返回英國。成林知子澄不捨，鼓勵日正要以實際行動挽留子澄……