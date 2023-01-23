年初二｜盤點扮過性感兔女郎女星　齊齊谷旺桃花運

新年又到，祝大家兔年好行大運身體健康，不過除了搵錢同工作外，桃花運對大家都好重要。今值正值兔年，發現好多女明星原來都扮過兔女郎，造型性感兼可愛，大家一齊回顧咁多位兔女郎，祝埋大家桃花大旺。



李元玲性感到底

有「大馬鋼琴女神」之稱的李元玲擁有天使面孔火辣身材，並以性感見稱，她亦很清楚自己過人之處，IG有海量福利圖任睇。她曾大玩cosplay扮演兔女郎，並將靚相同大家分享。且擺出多個誘人甫士，把純純兔變成性感迷人的黑絲兔。網民都紛紛大讚她又靚又sexy，有網民就指她的body suit太高衩，下身幾乎出現失56yh守「走光」的情況，所擺甫士可謂相當高危。

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溫碧霞童心無限：

現年56歲的「凍齡女神」溫碧霞擁有一顆少女心，早前她在IG貼出多張到迪士尼遊玩的靚相，並寫上：「童心未泯的兔女郎」。溫碧霞穿上短裙加短Boot大曬美腿，她又戴上兔耳朵頭飾在城堡和旋轉木馬前拍照，一時嘟嘴、一時輕撥頭髮，網民大讚她心境年輕依然美麗：「美人！」

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莊韻澄貓兔合體：

莊韻澄Xenia穿着紫色的性感Deep V套裝，襯她的一頭紫髮，非常火辣。而且她更應節地戴上了兔耳仔的髮飾，化身兔女郎。最搞笑的是Xenia拖了貓貓落水，也用App幫牠加上了兔耳仔和鼻子。她寫道︰「好啦～見哩排悶悶哋，同喵美子一齊扮兔仔啦。」貓貓成功搶Fo，網民被牠電暈，紛紛說︰「好肥美呀」、「好可愛」，不過都有粉絲溫馨提示Xenia小心不要冷親，仲有人話好想做隻貓啊！

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林莎噴血小白兔:

台灣女星林莎憑藉甜美的臉蛋，以及D罩杯的豐滿上圍，被封為「國民初戀」，IG擁有超過88萬人追蹤，自然不做作的風格，是各大綜藝節目常客，早前她更化身為「兔女郎」，分享美照向粉絲道晚安，幾近全裸的肉色畫面，令網友忍著鼻血直呼：「我需要降溫」。只見她頭戴大大的絨毛兔耳朵，手裡拿著紅蘿蔔，露出燦爛的笑容，雖然頭部包緊緊，不過身上只有一件平口薄紗短版上衣，白皙美肌一覽無遺。