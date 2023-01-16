韓國女團BLACKPINK人氣風靡全球　網友分析香港偶像難登國際原因

韓國女團BLACKPINK一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》已完滿落幕。這次BLACKPINK襲港引起不少討論，甚至連圈中名人沈月、「大劉」女兒劉秀樺、女星Angelababy等都是Blackpink 狂熱迷，人氣可謂是風靡全球。今次BLACKPINK來港咁成功，「連登」討論區有位網友開post討論，反問點解Collar、Mirror出唔到國際？經分析後原因可能係呢三大個！



BLACKPINK於一連三場的《BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] HONG KONG》已完滿落幕。

1.香港唔係行練習生制度

香港目前雖然有出「Mirror」、「Collar」較知名的男團女團，但名氣只限香港，暫未能完全衝出國際。「連登」有網民分析南韓偶團要出道並不簡單，每位成員需由練習生做起，基本起跳都要4年以上，需經過長時間的日練夜練，要有深厚的唱功及強勁的舞蹈實力才可出道，相反「Mirror」、「Collar」只是靠選秀節目出道，他們甚至係邊學習邊上台表演，以一位專業的偶像來說，基本的走位訓練、面部表情管理等基本功，未必能做到南韓咁好。

大家又認唔認同…? (網上截圖)

2. 無本土特色

除了歌手實力方面，網民認為香港對比起其他亞洲地區，偶像團出唔到國際市場最大問題係「無特色」和「無心搞好本地偶像產業」，首先韓國娛樂產業早已發展相當成熟，無論在編舞、編曲上，已具備自己的風格特色，相反，香港如果跟韓風，無自己一套的風格，根本不能夠吸引海外觀眾，亦沒有任何過人之處值得粉絲追捧，所以造成香港偶像團難以衝出國際。

男團Mirror。 ( 陳順禎攝）

3. 無大老闆肯投資

另外，香港一向玩速食文化，如要跟韓國走練習生制度，則必須投放資金同時間培訓，但此事需要花費大量的金錢，而且找專業人士來培訓人，又將會是另一個難關，對於商家而言，這會是個吃力不討好的事情。網民又指香港雖然多有錢的人，但對於電視製作，一般則較為吝嗇，未見到有即時回報，難以使他們作大投資，這也是在資源底下，香港偶像團難以出圈的原因之一。