麥玲玲兔年運程（上）｜湯洛雯容易有分手危機　張曦雯有機會閃婚

踏入兔年，人人都希望新年新開始，在事業、金錢、愛情和健康各個範疇變得更加好，哪些生肖今年最好運、哪些生肖要特別小心？有興趣的讀者可以參考麥玲玲師傅的兔年預測，今日先分享屬兔、龍、蛇和馬的運程，屬兔的湯洛雯早前宣布已經接受馬國明的求婚，但今年犯太歲可能會在籌備婚事時容易起爭執有分手危機，至於屬馬的張曦雯更可能有機會閃婚兼添丁！



屬兔（1951、1963、1975、1987、1999）

屬兔代表藝人：佘詩曼、湯洛雯、姜濤@MIRROR。（資料圖片）

整體運程：肖兔者今年犯「本命年」太歲，運勢雖然並非一面倒，但定必會出現明顯變化。

財運：財運走勢起伏較大，容易走向兩極，若新一年有傳統喜事如結婚、添丁、置業或創業沖喜，則可視作「破歡喜財」應驗運勢，令財運較為平穩。「犯太歲」之年亦適宜置業，惟只宜自住、切忌炒賣，不宜與人合作投資或為人作借貸擔保，否則容易招致損失。

事業運：肖兔者新一年工作表現會備受老闆認同讚賞，有望獲得表揚而有升遷，但「犯太歲」之年情緒難免會落差較大，需要特別注意人際關係，於職場上不宜高調及多管閒事，以免鋒芒太露招惹是非甚至成為眾矢之的。

感情運：單身一族雖然有桃花臨門，但多屬曇花一現的短暫姻緣，關係未算實在；若有固定對象而又有結婚打算者，不妨於兔年付諸實行，惟於籌備婚事的過程中務必多加溝通忍讓，，以免因為意見不合而起爭執，甚至有分手危機；至於關係未及談婚論嫁者，則要有心理準備出現離合變動，需要多花時間心力維繫感情。

健康運：兔年的健康及家宅運相對較差，容易影響睡眠質素甚至引發失眠問題，抵抗力弱亦會有較多傷風、感冒等瑣碎毛病。駕駛者需要打醒十二分精神，時刻注意路面情況，工作需要接觸機械者亦要特別小心。外遊要預先購買旅遊及意外保險，不宜參與攀山、爬石、滑雪、潛水等高危活動，提防水土不服或行李遺失。

屬龍（1952、1964、1976、1988、2000）

屬龍代表藝人：劉青雲、梁詠琪、連詩雅。（資料圖片）

整體運程：肖龍者今年犯「害太歲」，運勢未必會出現重大變化，但人際關係難免倒退，做事亦容易遇上麻煩阻礙，宜有心理準備兔年不屬一帆風順的年份。

財運：癸卯年有「太陽」吉星飛臨，此星是力量強大的男性貴人，若經營的生意以男性顧客為主，如銷售汽車、音響、模型或男士服裝等，兔年業績可望有所提升，連帶收入亦有增長。由於「太陽」吉星助力充足，新一年亦有機會因為男性長輩或生意伙伴的資訊而於投資上獲利。

事業運：打工一族若上司或老闆是男性，新一年將有被提拔機會，可望把握人脈網絡，女性容易提升魅力，尤其是從事前線銷售者更可獲男性客戶支持，不宜衝動裸辭，即使有新工作亦務必簽約落實始辭去原有職位，以免出現變卦而大展拳腳。

感情運：女性新一年個人光芒四射，對異性亦特別有吸引力，故有望遇上合眼緣對象，單身男士相對桃花未及女士暢旺，但兔年無論男女也有利異地姻緣，除了於出差或出門外遊時有機會遇上，對方亦可能是從外地回流的異性。

健康運：身體健康雖然並無大礙，但難免會有較多瑣碎的健康毛病，要多作健康管理，建立有規律的生活習慣。外遊時需要特別提防腸胃不適或有水土不服情況，飲食應酬需要適可而止，並隨身帶備藥物以保平安。

屬蛇（1953、1965、1977、1989、2001）

屬蛇代表藝人：郭富城、謝安琪、蔣家旻。（資料圖片）

整體運程：相比去年整體運勢將會轉趨平穩，加上個人想法較往年正面，又有吉星拱照，將會是緩慢向上的一年。整體而言，兔年無論事業、人際及健康均有進步，整體大方向屬正面，尤其多往外闖則更有發揮。

財運：整體財運發展將會較為平穩，新一年的財運以正財為主，宜以國際市場為大前提，不妨考慮於其他國家地區置業、投資海外項目或購買外幣等，不宜冒進作高風險的短炒投機。

事業運：打工一族不妨主動爭取出差機會，從商者亦宜將目光放諸海外市場，有望帶旺運勢而事業有所發展；有轉工跳槽打算者，新一年亦屬適合落實執行的年份，若公司有內部調遷、派駐海外的機會不妨主動爭取。

感情運：單身一族若渴望「脫單」，不妨借助身邊的長輩或朋友介紹引薦。另外，兔年異地姻緣會較有發展，除了有機會於出門外遊時遇上合適對象，對方亦可能是由其他國家地區來到自己的常居地發展，故不妨多留意身邊人。

健康運：健康運較為平穩，不過受「地喪」及「喪門」影響，對家宅運造成較大衝擊，故新一年要多花時間關心長者健康，提防廚房及浴室等家居小意外，建議可為長者家居作小量裝修、維修或更換家俬、牀褥等，均可有助提升運勢。

屬馬（1954、1966、1978、1990、2002）

屬馬代表藝人：楊思琦、張曦雯、Day@COLLAR。（資料圖片）

整體運程：肖馬者今年犯「破太歲」，宜動不宜靜，若有結婚、添丁或置業等傳統喜事則屬主動應驗變化運勢，可望將負面衝擊減到最低。惟未有沖喜者則要多作部署，尤其投資方面要特別謹慎，面對新項目只宜小試牛刀，大興土木則容易破財。

財運：若有結婚、添丁或置業等傳統大喜事，則可視作「破歡喜財」應驗運勢，惟未有沖喜者，理財策略就要格外保守，不宜涉獵高風險的投機炒賣，打算拓展新業務或創業者亦只宜以小博大，切忌大額投資。

事業運：兔年人事較為複雜，與長輩、上司溝通良好，但同事、下屬之間的關係則較為緊張，需要提防言語誤會而開罪別人，建議待人處事盡量低調，以免鋒芒太露而遭受攻擊。

感情運：桃花頗為暢旺，單身男士有望遇上條件不俗兼對自己事業有助力的女生，但對方的年紀可能會稍為年長，若不介意年齡差距者不妨嘗試發展，可望開展新戀情。至於女士的桃花雖然未及男士燦爛，但仍可借助女性長輩介紹相親而結識心儀對象，兼會有閃婚及添丁雙喜臨門機會。

健康運：兔年要特別提防皮膚敏感、牙痛及神經痛等冷門的健康小問題，需要多注意空氣質素，亦要小心選擇沐浴露、牀單、被鋪等貼身用品，提防出現過敏。