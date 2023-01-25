《無限超越班》變更時段播出真相曝光 　網友詬病三大問題

內地浙江衛視與TVB聯合製作的演技真人騷《無限超越班》自播出以來話題不斷，雖然邀請成龍、爾冬陞、張可頤、佘詩曼、鄧萃雯、吳鎮宇等多位實力港星坐陣，但口碑不盡如人意。而該節目原本每周六晚11點35分在翡翠台播出，近日該時段改播《獎門人開開心心迎兔年》，之後播出《愛情來的時候》，以及《LOVING YOU我愛你》。



《無限超越班》口碑不盡如人意。（微博@無限超越班）

對於翡翠台停播，不少網友都認為是節目內容不佳，且對TVB藝人沒有幫助。其實節目揀選多套無綫經典劇集，包括《上海灘》、《金枝慾孽》、《衝上雲霄》等，且有多位人氣高企的TVB視后坐陣，備受網友期待，奈何由播出第一集開始就被質疑「劇本痕跡」太重（無限超越班 | 車保羅揀學員片段被剪 郭曉婷爆料遭打斷：能說嗎），加之情懷太多，表演甚少，完全偏離主題。節目每周播出上下兩集，一部劇的表演時間大約10至20分鐘，加上點評同排練共30分鐘左右，7套劇目就是210分鐘，差不多兩集就可以結束。然而，節目總共分了四集播出，當中過半都與節目主題不符，每表演完一個劇目，就邀請一班參演該劇的演員進行一波回憶殺，聊當年拍劇趣事，追憶往日，強行煽情，更似是披著「演技綜藝」外衣的另一檔節目《王牌對王牌》，都是同一導演製作，當中很多橋段、情節相同。

阿佘回憶《宮心計》：

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梁小冰憶拍《鹿鼎記》：

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其次，在節目播出期間，有眾多廣告插播，非常擾亂節奏，影響觀感。

再者，節目製作與剪接相當混亂，好似在做完《鹿鼎記》後，緊接竟然是一班演員聚餐、玩遊戲，這些作為番外篇無可厚非，但出現在正片實在有些突兀，而最新播出的上下兩集中仍是如此，似是圍繞成龍做了一集節目。除此之外，在最後播出的《新警察故事》、《射雕英雄傳》以及《上海灘》中，明顯看得出不時同一期錄製，台下評審不同之餘，服裝也有變化，剪接非常混亂，毫無連貫性可言。

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對此，《香港01》特別向TVB求證，對方回應稱：「我哋會做個啱香港人啲嘅版本，因為佢而家都比較長，嚟緊我哋會排個香港剪輯版，咁內容一樣嘅。」而這個版本大約三月推出。

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